Estas son las 5 propuestas de Antioquia a De la Espriella para recuperar al país en 100 días

Por supuesto, en su lista de propuestas el gobernador priorizó la seguridad, uno de sus grandes reproches al presidente saliente, y pidió a De la Espriella combatir y neutralizar 19 objetivos de alto valor que delinquen en el departamento, mediante una estrategia que denominó: Operación Cazador Antioquia.

“El país debe pagar 590 billones de pesos adicionales en los próximos 4 años y de eso nos dejó 200 billones de intereses. Los ministros dirán ‘No hay plata’, pero, como los antioqueños no somos de la queja, sino del hacer, nuestra propuesta es un paquete de victorias para Antioquia en los primeros 100 días del gobierno. Estas victorias no le representan nuevos recursos del Gobierno Nacional a Antioquia, sino cambios estructurales y urgentes para que las regiones decidan su propio destino”, afirmó Rendón.

Las iniciativas, explicó el mandatario departamental, están fundamentadas en movilizar el aparato estatal existente y quitar los obstáculos y la burocracia que impiden el desarrollo de los territorios.

Basado en su premisa de romper le centralismo y profundizar en la autonomía regional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, un paquete de acciones que, considera, posibilitarán la recuperación del país en 100días, tres cuatro años de agobio .

Con este plan, cree Rendón, el Ejército y la Policía podrían capturar o dar de baja a los principales cabecillas de las estructuras criminales como Farc, Eln, Clan del Golfo y El Mesa, a través de capacidades en inteligencia e investigación judicial.

Así mismo, solicitó reanudar operaciones de la Fuerza Pública para neutralizar a los miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EBMF), especialmente, a Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, mediante capacidades aéreas y de inteligencia. Y reactivar la aspersión de cultivos ilícitos con drones en el departamento.

“Ni con el crimen ni con los bandidos se contemporiza. Ojalá el gobierno del presidente Abelardo nos ayude a mantener la esperanza a tope con una manifestación tan sencilla como esa. Cero diálogos y cero negociaciones con los criminales. Con ellos no hay que dialogar, solo someterlos. El único con quien debe hablar un bandido es con el fiscal que investiga el caso”, afirmó el mandatario.

Como primer renglón del paquete de acciones, el gobernador tiene la infraestructura, en lo que hace un llamado al próximo gobierno nacional para que tenga la voluntad necesaria de permitir el regreso del Ferrocarril de Antioquia, y firmar el acta de entrega parcial del Invías para el corredor férreo Bello – Cabañas y Cabañas – Grecia.

Para que el ferrocarril sea posible, se requiere obtener el derecho de vía con la posibilidad de conectarse desde Grecia hasta Ciénaga (Magdalena) y los lineamientos técnicos y la aprobación por parte del Ministerio de Cultura para la intervención de la rehabilitación ferroviaria del Túnel de la Quiebra.

Rendón instó al nuevo Gobierno a que cree una “Mesa Antiapagón”, liderada por el Ministerio de Minas y con la participación de todos los actores del sector energético, para recuperar la autonomía energética y la estabilización del sistema eléctrico.

En ese sentido, plantea el aumento de la cantidad de agua embalsada, especialmente en Hidroituango; el encendido inmediato de las termoeléctricas; la aceleración de los tiempos de aprobación y estructuración de proyectos de energía en firme y el adelantamiento de los relojes una hora para aprovechar la luz natural, entre otros.

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También, el mandatario seccional reiteró su clamor de entregar autonomía fiscal para las regiones, y expuso, como lo reveló El Colombiano, una nueva propuesta donde los diputados pongan a consideración del Congreso de la República el proyecto que acaba con el Sistema General de Participaciones y crea un Sistema General de Participaciones Territorial (SGPT), financiado con los recursos del impuesto de renta y complementarios, para que sean los departamentos los que decidan y ejecuten las inversiones que sus territorios necesitan.