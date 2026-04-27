Medellín se ganó un millón de dólares para la Alianza Cero Hambre: ¿cómo se invertirá?

Medellín fue escogida como una de las ciudades ejemplo a nivel mundial en la lucha contra el hambre y fue galardonada con el premio Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies gracias a su Alianza Medellín Cero Hambre. En la edición de este año, Medellín compitió con un grupo de 630 ciudades y fue escogida como una de las 24 urbes modelo y merecedoras de un estímulo económico. En contexto: Medellín une fuerzas para calmar el hambre de 350.000 personas: así puede sumarse y ayudar El alcalde Federico Gutiérrez, quien viajó a Madrid para recibir en nombre de la ciudad el galardón, no solo destacó la importancia del premio de un millón de dólares para darle un nuevo impulso a la alianza, sino que resaltó la participación de la capital antioqueña en esa cruzada para ayudar a los más vulnerables. “Nos ganamos un millón de dólares con la Fundación Bloomberg Philanthropies para Cero Hambre. Cuando llegamos al gobierno el 28% de los hogares tenía hambre, hoy lo hemos logrado reducir al 19% y vamos a seguir bajando. Tenemos cero muertes de niños entre los cero y los 5 años por desnutrición aguda en lo que va de nuestro gobierno y así va a seguir siendo”, dijo el mandatario distrital.

Gutiérrez enfatizó que el estímulo económico será empleado para fortalecer el programa y hacer que más familias vulnerables puedan acceder a alimentación. Según destacó la Fundación Bloomberg Philanthropies, con la edición de este año ya son seis los desafíos en los que se premia a ciudades modelo en ideas innovadoras para impulsar soluciones en temas como el transporte público, empleo, costo de los servicios públicos, gestión de residuos, hambre, entre muchos otros. Lea además: Estas empresas se unieron a Medellín Cero Hambre para que 1.000 personas no se queden sin comer en Navidad Este año, 24 ideas fueron premiadas por dicha fundación, en representación de 20 países y más de 35 millones de ciudadanos. Además del apoyo financiero, la fundación también brindará asesoría técnica a las ciudades ganadoras para impulsar sus proyectos. La alianza Cero Hambre se remonta a 2024, cuando un grupo de empresarios, filántropos y líderes ciudadanos en Medellín unieron sus fuerzas para combatir el hambre en la ciudad.

Tal como lo contó en diálogo con este diario en septiembre de 2024 Samuel Bluman, empresario del sector textil y uno de los líderes de la alianza, la idea buscó replicar la experiencia de organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que durante la primera mitad del siglo XX demostraron que el trabajo en equipo entre el sector privado y el público es la clave para impulsar grandes proyectos de ciudad. “Para mí no existe una división entre lo público y lo privado. Lo público es plata de lo privado que maneja una administración que se escoge, un gerente. Uno paga sus impuestos y eso llega a la ciudad, hay otras platas que son transferidas en entidades públicas como Empresas Públicas de Medellín, pero que en el pasado fueron montadas por privados. O sea, eso de que hay dos dineros es un juego, que de alguna manera se convierte en una excusa para yo hacer lo mío desde lo privado y que lo público se encargue de lo público”, dijo entonces Bluman. Lea además: Así es como las plazas de mercado de Medellín recuperan alimentos para los más pobres Durante ese mismo primer año, se consolidó un grupo de 170 madrinas que empezaron a impulsar la iniciativa y paralelamente la Corporación Presentes creó una plataforma digital para recibir donaciones únicas y periódicas, que a su vez van a un fondo para comprar mercados básicos a las familias más necesitadas. Buscando que las entregas se focalicen correctamente, allí apareció la Alcaldía de Medellín, que desplegó a los funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social para ayudar a priorizar la asistencia. De igual forma, la Alcaldía también ha aportado recursos y ha invitado a la ciudadanía a donar.

Organizaciones como Fundación Fraternidad Medellín, Conjugarte, el Banco de Alimentos de Colombia, la Fundación Saciar, el Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Sofía Pérez de Soto y Ábaco también se han adherido a la estrategia. De igual forma, múltiples empresas del sector privado y hasta comerciantes de verduras en las plazas de mercado han contribuido, para evitar que los alimentos se desperdicien y sean entregados a quienes más los necesitan.

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