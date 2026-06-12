Buscaban a un estudiante de la U. de Antioquia en El Romeral, pero no estaba desaparecido

La búsqueda de Santiago Giraldo Cárdenas, estudiante de Microbiología de la Universidad de Antioquia que había sido reportado como desaparecido en la reserva forestal El Romeral, en el municipio de La Estrella, terminó en la tarde de este viernes 12 de junio luego de que el joven se comunicara con su familia.

El caso había generado preocupación entre familiares, compañeros y organismos de socorro, que desplegaron labores de rastreo en esta reserva natural del sur del Valle de Aburrá después de que se difundiera la versión de que el estudiante se había perdido en la zona montañosa. Según las autoridades, Santiago había sido visto por última vez en la vereda El Guayabo, en zona rural de La Estrella, dirigiéndose hacia el Alto del Romeral.

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El operativo movilizó a cerca de diez integrantes de organismos de socorro, incluyendo Bomberos de La Estrella, unidades de la Defensa Civil y voluntarios, quienes contaron con apoyo de equipos satelitales y caninos especializados en la localización de personas desaparecidas. Las labores sumaron más de 20 horas continuas y debieron suspenderse temporalmente durante la noche y la madrugada por las condiciones climáticas adversas, para ser reanudadas después de las cinco de la mañana del viernes.

Sin embargo, mientras avanzaban las búsquedas, el joven estableció contacto con sus familiares. El capitán Luis Alfonso Gómez Piedrahita, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, confirmó que Santiago Giraldo Cárdenas se comunicó con su familia y que, al parecer, se encuentra en el municipio de Angelópolis, en el Suroeste antioqueño. Con esa información, las autoridades descartaron que el estudiante estuviera desaparecido o extraviado en la reserva forestal.

“Se van a desmovilizar todos los recursos que habían dispuesto en el Alto del Romeral, unidades de bomberos, Defensa Civil y Ponalsar, igual estábamos en disposición de hacer un sobrevuelo, pero ya se cancelaron todos los recursos”, informó el capitán Gómez Piedrahita, quien agregó que, tras conocer la noticia, iniciaron de inmediato la retirada del área donde se adelantaban las labores de búsqueda y rescate.

Dicha reserva forestal es uno de los corredores ecológicos más extensos del sur del Valle de Aburrá. Entre sus senderos más conocidos se encuentra la travesía entre La Estrella y Angelópolis, una ruta de montaña de 15 kilómetros de recorrido, de alta exigencia física, que atraviesa bosques andinos y asciende hasta cerca de los 2.800 metros de altura.

La alerta había coincidido con varios días de lluvias en el Valle de Aburrá, una situación que había incrementado la preocupación por las condiciones de acceso y movilidad en zonas de montaña. En las últimas semanas, además, expertos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) han advertido sobre la persistencia de precipitaciones asociadas a las condiciones climáticas actuales, pese al avance del calentamiento del océano Pacífico que podría dar paso al fenómeno de El Niño en los próximos meses.

El caso también había movilizado a la comunidad universitaria, que replicó mensajes en redes sociales para ayudar a establecer el paradero del estudiante. Tras la comunicación con su familia, los organismos de socorro dieron por terminadas las labores de búsqueda.

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Aunque el episodio terminó sin consecuencias, volvió a poner sobre la mesa la importancia de cuidarse e informar bien a la familia o seres cercanos cuando se emprenda una ruta de senderismo, que, pese a que parezca algo fácil, trae riesgos inherentes, especialmente en corredores ecológicos tan extensos como El Romeral.

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