Extraditan a EE. UU. a alias El Menor, el cabecilla de Los Chivos que sembró el terror en Medellín

Tras una operación conjunta entre la Policía, la Dirección de Antinarcóticos y la Fiscalía, lograron la captura de Daniel Suaza Ochoa, alias El Menor, cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Chivos, y capturaron a Fabio Alberto Moreno Rendón, alias El Mono, señalado como determinador de las finanzas criminales de la estructura.
Ahora las autoridades notificaron los fines de extradición de ambos, quienes son solicitados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.
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