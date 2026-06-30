Recuperan el cuerpo de Daniel Restrepo, el hombre que cayó al río Cocorná, en Antioquia

Después de más de un día de intensas labores y de una operación que puso a prueba la capacidad de los organismos de socorro, este martes 30 de junio fue recuperado el cuerpo de Daniel Restrepo Londoño, de 39 años, quien había caído al río Cocorná el pasado domingo en jurisdicción de El Carmen de Viboral.

Aunque el cuerpo fue localizado desde ayer unes lunes 29 de junio, las condiciones del lugar donde quedó atrapado hicieron imposible su extracción inmediata. El cadáver permanecía en una especie de caverna natural formada entre enormes rocas, mientras la fuerte corriente del afluente impedía que los rescatistas pudieran acceder de manera segura.

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Durante varias horas, los Cuerpos de Bomberos de El Carmen de Viboral y Cocorná, además de la Defensa Civil, evaluaron diferentes alternativas para recuperar el cuerpo sin poner en riesgo a quienes participaban en el operativo. Finalmente, una maniobra técnica permitió culminar con éxito la operación.

Según confirmó el secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, fue necesario instalar grandes tubos de plástico para desviar temporalmente parte del caudal del río hacia otro punto, reduciendo así la fuerza del agua que ingresaba al sitio donde permanecía el cuerpo.

Gracias a esta intervención fue posible despejar el área y permitir que los rescatistas ingresaran hasta la cavidad entre las rocas para liberar el cadáver. La comunidad también cumplió un papel importante durante las labores, brindando apoyo en aspectos que permitieron agilizar la intervención sin interferir con el trabajo especializado de los rescatistas.

“Por la naturaleza de la muerte, es necesario que el CTI haga los actos urgentes y levante la respectiva necropsia del cuerpo”, agregó el funcionario público.

La emergencia mantuvo durante dos días la atención de habitantes de El Carmen de Viboral y Cocorná, quienes siguieron de cerca el desarrollo del operativo con la esperanza de que la familia pudiera recuperar el cuerpo de Daniel.