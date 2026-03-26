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Video | Las interminables filas en las sedes de la Nueva EPS de Rionegro para reclamar medicamentos

En la madrugada de este miércoles había más de 120 personas en un solo punto de dispensación. Así está el panorama para los afiliados de esta EPS en este municipio del Oriente antioqueño.

  • Así lucían las filas de más de 100 usuarios a la espera de una respuesta por sus medicamentos. FOTO: Alcaldía de Rionegro
    Así lucían las filas de más de 100 usuarios a la espera de una respuesta por sus medicamentos. FOTO: Alcaldía de Rionegro
El Colombiano
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hace 2 horas
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Rosa Margarita Castaño, una adulta mayor, y su hijo, son usuarios de la Nueva EPS, viven en el municipio de Rionegro y son insulinodependientes. Desde octubre del año pasado han tenido que comprar el medicamento por sus propios medios porque, según ellos, no se los volvieron a suministrar, y deben elegir con el poco dinero que tienen entre adquirir la insulina o comer.

Lea más: Indignante: Paciente de Nueva EPS tiene 146 pendientes por medicamentos; ha puesto 26 tutelas y pide eutanasia

Como ellos hay más de 100 personas, también de la Nueva EPS, que se han cansado de hacer filas de manera innecesaria para recibir un “no lo hay” como respuesta. Muchos son de la tercera edad o tienen dificultades para desplazarse de un lugar a otro, y aún así no tienen más alternativa que ir a uno de los puntos de dispensación del municipio con la esperanza de que podrán encontrar lo que necesitan ellos y sus familias.

“Esto es una injusticia. Yo tengo artrosis en mis dos rodillas y en mi cadera. No soporto más, no me he podido aplicar la insulina, no he desayunado, me vine sin tragos y esta es la hora que estoy aquí a ver si puedo conseguir la forma de entrar por los medicamentos para mi hijo y para mí. Hace un mes me tocó hacer una fila de 15 horas y media para lograr una fórmula. Por favor necesitamos que nos colaboren, nos estamos muriendo”, dijo la señora Rosa.

En un video compartido por la Alcaldía de Rionegro, se pueden evidenciar las interminables filas para reclamar los medicamentos. Son solo pocos los que alcanzan a tener una silla para sentarse, el resto debe, por horas, padecer una odisea que pareciera no tener fin.

Entre los más afectados están los pacientes que tienen tratamientos continuos, pues al no recibir lo que indica su fórmula deben ingeniárselas para comprar lo que con urgencia necesitan.

“Esto solamente evidencia que la Nueva EPS con el proveedor Todo Drogas no han generado un plan de contingencia para la efectiva entrega de los medicamentos a los usuarios. Por tal razón, la Secretaría de Salud ha venido en estricta vigilancia no solamente de este operador sino también con la Entidad Promotora de Salud”, dijo Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro.

Entérese: La deuda de las EPS es tan grande que no se paga ni liquidándolas, así lo advierte informe de Así Vamos en Salud

Ante la crítica situación, desde la administración municipal se pide la intervención urgente del gobierno, una medida de choque que dé una pronta solución al oscuro panorama actual.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Salud, a que tomen las medidas necesarias para el flujo adecuado y se garantice la prestación de todos los servicios, incluyendo la entrega de los medicamentos a todos nuestros usuarios en el municipio de Rionegro”, agregó la funcionaria.

Entre tanto, los habitantes del municipio de Rionegro siguen en vilo, quienes deben separar en sus agendas un día o más para reclamar lo que, por derecho, les corresponde.

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