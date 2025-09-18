Instalaron cámaras de fotomultas en la Variante a Caldas: ¿cuándo funcionarán y qué sancionarán?

Los conductores de Sabaneta, La Estrella, Caldas y del Suroeste que se movilizan por la variante a Caldas se sorprendieron esta semana con la instalación de dos cámaras de fotomultas en el corredor. De inmediato surgieron las preguntas: ¿ya están en funcionamiento?, ¿impondrán comparendos por pico y placa en esta vía que siempre estuvo exenta? EL COLOMBIANO verificó la información y aclara las dudas sobre estos dispositivos.
Lo primero es que ambas cámaras se encuentran a la altura de la vereda Pan de Azúcar, en el tramo que corresponde a Sabaneta, por lo que incrementará de cuatro a seis dispositivos, localizados en tres puntos de la zona urbana del municipio más pequeño de Colombia por extensión territorial.