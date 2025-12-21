Tribunal ordenó a MinHacienda y Registraduría realizar consulta para Área de Oriente en menos de tres meses

El Tribunal Superior de Medellín ordenó al Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional realizar en un plazo no mayor a tres meses la consulta ciudadana que definirá si se crea el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
La decisión se profirió el pasado 19 de diciembre y aparece luego de una larga controversia entre esos entes nacionales y la región por las trabas y retrasos que ha tenido ese mecanismo de participación ciudadana.
“Los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, ratificaron el amparo al derecho fundamental a la participación política invocado por el gobernador de Antioquia y los ocho alcaldes del Valle de San Nicolás. El tribunal enfatizó que los trámites administrativos no pueden impedir el ejercicio de este derecho fundamental”, informó el director de Planeación en Antioquia, Eugenio Prieto Soto.