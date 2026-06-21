Fue a votar vestido de tigre en Chigorodó ¿Lo dejaron votar?

En medio de la apretada jornada electoral de este domingo 21 de junio, un curioso hecho se registró en un puesto de votación del Urabá antioqueño.

Según informó el medio Urabá Digital, a un puesto de votación del municipio de Chigorodó llegó un hombre disfrazado de tigre para ejercer su derecho al voto, en clara alusión al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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En imágenes difundidas en redes sociales, se ve al hombre descendiendo de una camioneta y caminando hasta el centro de votación donde buscaba ejercer su derecho.

Sin embargo, en otro de los videos difundido por el medio se observó como uniformados de la Policía Nacional le solicitaron retirarse el disfraz para poder ingresar al puesto de votación.