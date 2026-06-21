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Embarcación con material electoral se incendió en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué pasó?

Incendio de embarcación en el Bajo Cauca antioqueño alteró la logística electoral de la segunda vuelta presidencial de 2026. Las autoridades activaron un plan de contingencia para garantizar el traslado del material y el derecho al voto de las comunidades afectadas.

  • Incendio en embarcación del Bajo Cauca antioqueño durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026. FOTOS: Capturas de videos - red social X
    Incendio en embarcación del Bajo Cauca antioqueño durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026. FOTOS: Capturas de videos - red social X
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las mesas de votación en los diferentes puntos del país abrieron a las 8:00 a. m. para que más de 41 millones de colombianos ejerzan su derecho al voto y elijan al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Hoy será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda quien asuma la presidencia durante un mandato de cuatro años, por lo que es indispensable que la jornada transcurra con tranquilidad y con un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Dirección General de la Policía Nacional.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar, dijo que la jornada hasta el momento ha transcurrido con normalidad en materia de orden público.

Sin embargo, ocurrió una novedad en el Bajo Cauca antioqueño, cuando una embarcación que transportaba material electoral se incendió —en medio de un hecho accidental— cuando navegaba por jurisdicción del municipio de Nechí. En el incidente se quemaron 400 tarjetones destinados a tres veredas de San Jacinto del Cauca.

Las autoridades activaron todos los protocolos de seguridad para atender la emergencia y proteger parte del material. Según el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, un helicóptero fue dispuesto para sobrevolar la zona y adoptar medidas de seguridad con la finalidad de restablecer los tarjetones perdidos y entregarlo en los puntos de votación establecidos.

“Estamos listos para esa jornada electoral y debemos estar alerta después de la planeación, después de la preparación. Ya la ejecución exige una alta iniciativa y una alta flexibilidad. La fortaleza en estas elecciones es esta articulación”, afirmó general.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública ha desplegado más de 408 mil hombres en todo el territorio nacional, y de este total 248 mil están enfocados directamente en el Plan Democracia.

“La Fuerza Pública no solamente es aquella capacidad de proteger a nuestro pueblo colombiano, sino que también es ese pilar en el cual se fundamenta la democracia, su particularidad de neutralidad e imparcialidad, del no voto, le da esa garantía para que esta fiesta electoral se puede desarrollar con total libertad”, indicó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa enfatizó en que la jornada electoral no termina a las 4 de la tarde, sino cuando se confirmen los resultados a través del escrutinio, por lo que las acciones de las autoridades continuarán hasta ese momento.

Con información de Colprensa*

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Preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió el incendio de la embarcación?
El incidente se registró en una zona del Bajo Cauca antioqueño donde se realizaban labores asociadas a la logística electoral de la segunda vuelta presidencial.
El incidente se registró en una zona del Bajo Cauca antioqueño donde se realizaban labores asociadas a la logística electoral de la segunda vuelta presidencial.
Las autoridades activaron protocolos de contingencia para proteger el material y garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral.
¿Por qué el transporte fluvial es importante en el Bajo Cauca?
Muchas comunidades de la región dependen de los ríos para movilizar personas, suministros y material electoral debido a las dificultades de acceso terrestre.

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