Embarcación con material electoral se incendió en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué pasó?

Las mesas de votación en los diferentes puntos del país abrieron a las 8:00 a. m. para que más de 41 millones de colombianos ejerzan su derecho al voto y elijan al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Hoy será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda quien asuma la presidencia durante un mandato de cuatro años, por lo que es indispensable que la jornada transcurra con tranquilidad y con un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Dirección General de la Policía Nacional.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar, dijo que la jornada hasta el momento ha transcurrido con normalidad en materia de orden público.

Sin embargo, ocurrió una novedad en el Bajo Cauca antioqueño, cuando una embarcación que transportaba material electoral se incendió —en medio de un hecho accidental— cuando navegaba por jurisdicción del municipio de Nechí. En el incidente se quemaron 400 tarjetones destinados a tres veredas de San Jacinto del Cauca.