Miguel Uribe, Javier Milei y Álvaro Uribe: las ovaciones que marcaron la posesión de Abelardo de la Espriella

En una ceremonia cargada de simbolismo y mensajes políticos, tres nombres sobresalieron por encima del protocolo durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: Miguel Uribe Turbay, Álvaro Uribe Vélez y Javier Milei. Fueron ellos quienes provocaron las ovaciones más largas y emotivas de los asistentes reunidos en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, escenario del histórico cambio de mando celebrado por primera vez fuera de Bogotá.
El momento más conmovedor llegó durante la intervención del presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, cuando recordó a Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial asesinado el año pasado. Al mencionar su nombre, el recinto reaccionó de inmediato: cientos de asistentes se pusieron de pie y respondieron con un aplauso prolongado que interrumpió el ritmo solemne de la ceremonia.