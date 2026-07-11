Taylor Swift y Travis Kelce debutan como esposos en una boda una semana después de casarse

Después de una semana marcada por el hermetismo alrededor de su matrimonio y la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública como esposos durante la boda de unos amigos en el sur de California. La cantante y el jugador de la NFL asistieron el 10 de julio al matrimonio de JuJu Smith-Schuster, excompañero de Kelce en los Kansas City Chiefs, y Laura Kruk, apenas siete días después de haber celebrado su propia boda en el Madison Square Garden de Nueva York.

Las primeras fotografías de la pareja fueron difundidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron, ya que hasta ahora los recién casados han mantenido en reserva las imágenes oficiales de su enlace, lo que dio pie a la circulación de numerosas fotografías falsas generadas con inteligencia artificial. Lea aquí: Taylor Swift y Travis Kelce ya estarían casados: esto es lo que se sabe de su millonaria celebración En los videos compartidos por asistentes al evento, Swift y Kelce aparecen caminando de la mano mientras ingresan a la celebración junto con otros invitados. Durante la recepción también fueron captados conversando, compartiendo la velada y disfrutando del evento de manera relajada. Para la ocasión, la intérprete eligió un vestido strapless con estampado floral en tonos rosados, mientras que Kelce asistió con un traje clásico y corbata.

Las fotografías también permitieron observar por primera vez, aunque a la distancia, las alianzas de matrimonio que ambos lucieron durante la celebración. Conozca: Basura de la boda de Taylor Swift se vende por 25 dólares y se agota en horas Su aparición se produjo apenas una semana después de una de las bodas más comentadas del año. La unión, celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, reunió a cerca de mil invitados, entre ellos reconocidas figuras del entretenimiento y el deporte como Selena Gomez, Paul McCartney, Tom Hanks, Jessica Alba y Hugh Grant.

Pese a la magnitud del evento, los detalles de la ceremonia se han mantenido bajo estricta reserva y los esposos no han compartido fotografías oficiales, una decisión que ha aumentado la expectativa entre sus seguidores. Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en 2023 y anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Ahora, tras casi tres años juntos, iniciaron una nueva etapa como matrimonio con una discreta aparición pública que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

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