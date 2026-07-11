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Gustavo Puerta, de tener una bala en la pierna a brillar en Norteamérica-2026

El futbolista vallecaucano, joya de Colombia en el Mundial, vivió cuatro años de su vida con una bala en la pierna izquierda.

  • Gustavo Puerta, de 22 años, fue una de las revelaciones del Mundial. Está en la mira de equipos de grandes ligas. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Gustavo Puerta, de 22 años, fue una de las revelaciones del Mundial. Está en la mira de equipos de grandes ligas. FOTO Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El jugador revelación de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica pudo morir cuando apenas era un niño. Era una mañana de 2013. En la Victoria en un municipio del Valle del Cauca que está entre la cordillera oriental y la central, hacía el calor típico de los municipios rivereños: ese lugar tiene límites con el Río Cauca.

En uno de los barrios, el señor Gustavo Puerta le pidió a su hijo de diez años, a quien llamó igual que él, que fuera a la tienda a hacerle unas compras. El niño salió montado en su bicicleta. Iba tranquilo. Sin embargo, la violencia urbana que se vivía en ese momento en el norte del Valle lo encontró por sorpresa.

De acuerdo con el relato hecho por el padre, un par de sicarios buscaban a un hombre para un ajuste de cuentas. Ese año fue especialmente difícil en cuanto a orden público en ese sector del departamento, donde en algún momento hubo un cartel de droga que dominó la zona por completo.

Lea: Puerta dio una muestra de “fútbol total” contra Ghana, ¿es el mejor volante del Mundial?

Un par de meses antes, en mayo de 2013, se había cometido una masacre en La Unión, un municipio cercano ubicado a 8,4 kilómetros, en la que murieron 5 personas y otras 5 resultaron heridas. Por eso, había que andar con cuidado.

El niño Gustavo, quien solía entrenar fútbol en su tiempo de ocio, después del colegio, solía tener precaución; pero ese día iba tranquilo: no pensó que le fuera a pasar alguna cosa en su barrio.

De haber tenido conocimiento no salía: bien dicen que, de saber el momento, la hora, y el lugar donde alguien podría encontrarse con la muerte, esa persona no iba. No obstante, el pequeño Gustavo siguió su camino. Llegando a la tienda sonaron los disparos de los sicarios.

El niño, nervioso, intentó huir en su bicicleta. Lo consiguió: se alejó del lugar de los disparos. Sin embargo, una bala perdida que, según relató su papá a El País de Cali, rebotó en el suelo, y terminó incrustada en la pierna izquierda del niño que, años después, llegaría a ser futbolista profesional.

Del susto a una espera “eterna”

A Gustavo Puerta lo llevaron al médico. Los doctores que lo atendieron dijeron que la bala quedó en un punto complicado de la pierna. Decidieron que, para el riesgo que se corría con la cirugía, era mejor no sacarla. La dejaron ahí durante cuatro años. El niño, a quien varias cosas se le dificultaron un poco más de la cuenta, creció con el elemento en su extremidad.

Por eso debió llevar, durante 4 años –hasta 2017–, una vida medianamente sedentaria. Cuando ya tenía 14 años lograron sacarle la bala. El joven retomó sus entrenamientos en el fútbol. Pero lograrlo no fue fácil. Hubo escuelas que lo rechazaron por su contextura gruesa.

En alguna, incluso, le dijeron a su padre que el menor no estaba para jugar ese deporte. No obstante, persistieron. En la escuela de Talentos Gustavo Victoria lo recibieron. Gustavo Puerta mostró su talento con el balón. El entrenador Jorge Zapata lo vio jugar y manifestó que tenía todo para ser profesional.

Ahí empezó a forjarse la carrera de Gustavo Puerta, quien un par de años después se fue para Bogotá. En la capital del país, siendo una joven promesa que terminaba su proceso de formación, le llegó la oportunidad para debutar en el fútbol profesional. Lo hizo el 25 de julio de 2021, en un encuentro entre su equipo y Tigres F.C.

Lea también: Los que siguen y los que tomarán la posta en la nueva Selección Colombia

Un par de años después, en el Sudamericano sub-20 que se jugó en nuestro país, Puerta fue el capitán de la Selección Colombia. Hizo una presentación magistral. Llamó la atención de varios equipos en el extranjero. Lo compró el Bayer Leverkusen. Estuvo a préstamo en clubes como el Núremberh y Hull City.

Le costó un poco consolidarse. Sin embargo, sacando el ímpetu guerrero que mostró desde que era niño, no se rindió. En 2025 fichó por el Racing de Santander de la segunda división de España. Fue importante para que lograra el ascenso. Con 22 años, fue titular con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica. Fue la gran revelación y ahora tiene al frente un futuro prometedor.

Gustavo Puerra, la nueva joya que tiene mercado

· En el Mundial de Norteamérica, Gustavo Puerta fue el futbolista más consistente que tuvo la Selección Colombia. La buena presentación que tuvo en la Copa del Mundo llevó a que varios equipos se interesaran en su nombre, aunque aún tiene contrato vigente con el Racing de Santander que subió a primera división.

· De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, Puerta estaría en los planes de equipos como la Roma, el Atalanta, la Bologna y la Lazio en el fútbol italiano. También aparecería en la carpeta del Villarreal y el Real Betis –donde juega Cucho Hernández–, en España y el Porto de Portugal.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué le ocurrió a Gustavo Puerta cuando era niño y cómo afectó su carrera?
Gustavo Puerta recibió un impacto de bala perdida cuando tenía 10 años, en 2013, mientras iba en bicicleta a una tienda en La Victoria, Valle del Cauca. La bala permaneció alojada en su pierna izquierda durante cuatro años, lo que limitó su actividad física y retrasó su desarrollo deportivo hasta que fue retirada en 2017.
¿Por qué la bala permaneció cuatro años en la pierna de Gustavo Puerta?
Según el relato de su familia, los médicos determinaron que extraer la bala de inmediato representaba un riesgo mayor debido al lugar donde quedó alojada. Por esa razón decidieron dejarla en la pierna hasta que la cirugía fuera más segura.
¿Qué equipos estarían interesados en fichar a Gustavo Puerta tras el Mundial?
Clubes como Roma, Atalanta, Bologna y Lazio, en Italia; Villarreal y Real Betis, en España; y Porto, en Portugal, seguirían de cerca al mediocampista. Puerta mantiene contrato vigente con el Racing de Santander.
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