Gobernación de Antioquia aclaró que no puede detener obra en Las Palmas ni regular su uso

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe solicitara públicamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, detener una construcción en el sector de Las Palmas, la Gobernación aclaró que no tiene la potestad legal para hacerlo.
En respuesta a una consulta de EL COLOMBIANO, la Gobernación advirtió que el lote mencionado no pertenece al gobierno departamental y que su venta se realizó en administraciones anteriores. “Ese lote no es de la Gobernación. Se vendió en administraciones anteriores”, señaló la entidad.