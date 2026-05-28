Gobernador de Antioquia rechaza la reanudación de los diálogos de Paz Total con bandas del Valle de Aburrá

Este jueves 28 de mayo, desde la cárcel La Paz de Itagüí, la senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora del Gobierno de Petro en el proceso llamado Espacio de Conversación Sociojurídica, anunció la reanudación de los diálogos de Paz Total con los cabecillas de las principales bandas criminales del Valle de Aburrá y anunciaron que, como compromiso, dejarían de vender tusi en los territorios bajo su control. La reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue inmediata y contundente: “Confiesan un delito. Lo que comprueba que siguen delinquiendo desde la cárcel, que tienen el control de la venta de este veneno, y el Gobierno de Petro y sus senadores del Pacto Histórico salen a celebrar”. Para el mandatario, el gesto no merece ningún reconocimiento: “Después de esta confesión deberían trasladar a todos estos criminales a otras cárceles y quitarles de paso esa renta ilícita, mortal de sus manos, que está matando a nuestros jóvenes.”

Otros de los compromisos presentados fueron desescalar la violencia que dejó un ataque armado en el barrio La Toscana, realizar un mundialito y dejar de vender estupefacientes en cercanías del Parque Bicentenario, en el barrio Bostón. El tusi no es un tema menor. EL COLOMBIANO reveló recientemente que el consumo de esta sustancia estaría provocando daños vasculares graves en jóvenes, que en algunos casos pueden derivar en amputaciones, lo que ha generado alarma entre médicos de la ciudad. Amplíe la noticia: Crece la alerta por el tusi: van 18 casos de daño vascular grave en el Valle de Aburrá

La fiesta que suspendió los diálogos

La reanudación de este jueves ocurre después de que los diálogos se suspendieran el 8 de abril, cuando se conoció que los reclusos habían realizado una fiesta dentro de la cárcel con músicos como Nelson Velásquez, meseros, viandas y medias de guaro, con ingreso irregular de visitantes y de vehículos de alta gama. La fiesta habría costado cerca de $500 millones de pesos. La denuncia, hecha por concejales de Medellín, generó indignación nacional, especialmente porque por esas mismas fechas el Gobierno nacional había anunciado la suspensión de órdenes de captura de 23 cabecillas, algunos de los cuales habrían estado entre los asistentes a la celebración. Entérese: Explosivos videos de la parranda en cárcel de Itagüí: particulares regulando el ingreso, carros de alta gama y “puertas abiertas de par en par”

Suspicacias por el anuncio

Pero la reanudación de los diálogos llega con un antecedente que genera más sospechas. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL COLOMBIANO, que solicitaron reserva de identidad por razones de seguridad, un megaoperativo antidrogas contra una plaza de vicio ubicada en el Parque del Bicentenario —uno de los escenarios donde ahora se anuncia el plan “territorios libres de drogas”— fue cancelado horas antes de ejecutarse. El operativo, que llevaba un año de preparación, contaba con 34 órdenes de captura, una solicitud de aprehensión contra un menor de edad y más de 60 agentes listos para actuar el 7 de mayo. “Horas antes de lanzar la operación, los coordinadores del equipo recibieron una llamada desde Bogotá, de la dirección de la Dipro, ordenándoles que suspendieran la misión”, relató la fuentes. “No dieron explicaciones. Simplemente que se aplazaba para después de las elecciones presidenciales”, concluyó. También le puede interesar: Relanzan proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá: bandas se comprometen a frenar la venta de tusi en los barrios Dos días después de la cancelación, el 9 de mayo, una bodega de reciclaje aledaña al parque —uno de los inmuebles identificados para allanar— fue incendiada. “Toda la evidencia que pretendíamos recolectar en ese sitio se perdió”, señaló el investigador consultado. Veintiún días después del aplazamiento, la mesa de paz urbana anunció que gestionará la reducción de la venta de drogas exactamente en ese lugar.

Para el gobernador Rendón, el balance es claro: “Nada que agradecer ni celebrar. Con el crimen no se negocia; a los bandidos hay que someterlos a la justicia”. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo en sintonía con las afirmaciones del gobernador, afirmando, también, que las propuestas pueden ser confesiones de delitos: “Están reconociendo que sí son los distribuidores de esas estructuras criminales y que, desde la cárcel, son quienes dan la orden”. Incluso agregó que también son responsables de delitos por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El alcalde ve con suspicacia la reanudación de la Paz Total precisamente cerca de épocas electorales: “Cada que se acercan elecciones, hablan de paz. [...] Se dedican a hablar de paz mientras hacen la guerra”. Lea más: Exclusivo: Policía suspendió operación antidrogas en el mismo parque donde la mesa de paz urbana desmontará plaza de vicio, ¿coincidencia? Bloque de preguntas y respuestas