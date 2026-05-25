Claudia López denuncia a Petro por abuso de poder y lo señala como “el mayor factor perturbador” de las elecciones

A menos de una semana de las elecciones presidenciales, la campaña entró en una nueva escalada de confrontación. Este 25 de mayo, desde Cartagena, donde se realizó la última Comisión de Seguimiento Electoral antes de la primera vuelta, la candidata Claudia López lanzó una dura ofensiva contra el presidente Gustavo Petro y anunció una denuncia formal por lo que considera una intervención indebida del Gobierno en el proceso electoral.
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La exalcaldesa aseguró que las principales amenazas para la jornada democrática no provienen ni de los grupos armados ni de la organización electoral. Por el contrario, sostuvo que el mayor riesgo para las garantías electorales es el comportamiento del jefe de Estado.
“El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana, es el señor presidente de la República”, afirmó Claudia López ante medios nacionales.