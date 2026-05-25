Claudia López denuncia a Petro por abuso de poder y lo señala como “el mayor factor perturbador” de las elecciones

A menos de una semana de las elecciones presidenciales, la campaña entró en una nueva escalada de confrontación. Este 25 de mayo, desde Cartagena, donde se realizó la última Comisión de Seguimiento Electoral antes de la primera vuelta, la candidata Claudia López lanzó una dura ofensiva contra el presidente Gustavo Petro y anunció una denuncia formal por lo que considera una intervención indebida del Gobierno en el proceso electoral. Entérese: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites” La exalcaldesa aseguró que las principales amenazas para la jornada democrática no provienen ni de los grupos armados ni de la organización electoral. Por el contrario, sostuvo que el mayor riesgo para las garantías electorales es el comportamiento del jefe de Estado. “El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana, es el señor presidente de la República”, afirmó Claudia López ante medios nacionales.

La candidata señaló directamente a Petro de afectar el equilibrio de la contienda. “Él es el mayor factor perturbador de este proceso electoral y, como tal, tendrá que responder, no solo en las urnas, sino que tendrá que responder ante la autoridad penal, ante la autoridad disciplinaria, nacional e internacional”, declaró. Durante la Comisión de Seguimiento Electoral, anunció la presentación de una denuncia formal. “Vengo a interponer una denuncia formal, penal y disciplinaria por abuso de poder, indebida participación política y violencia política desde el Gobierno Nacional contra mi candidatura”, dijo. Además, informó que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Le puede interesar: Red de “contrataderos” concentra medio billón de pesos en contratos del Gobierno Petro López también acusó al Gobierno de utilizar medios públicos para atacar su aspiración presidencial y construir una narrativa en su contra. Según expresó, desde esos espacios se han difundido afirmaciones falsas sobre su relación política con Petro y sobre la elección que la llevó a la Alcaldía de Bogotá. “Señor Presidente de la República, no mienta sistemática y descaradamente. Yo lo derroté a usted, a Colombia Humana, a su programa, a su candidato Holman Morris, a la Alcaldía de Bogotá”, manifestó. Las declaraciones se produjeron durante una jornada centrada precisamente en la evaluación de las garantías para las elecciones.

También Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó preocupación por la participación en política de funcionarios públicos de alto nivel. Barrios advirtió que la situación involucra a integrantes del Ejecutivo, así como a gobernadores y alcaldes. “Si se rompe la regla de no participar en política de los funcionarios de más alto nivel que han sido electos, esto va a terminar siendo un desorden que no vamos a poder controlar. Afecta indiscutiblemente el equilibrio electoral”, señaló. Conozca: Arrancaron las votaciones para colombianos en el exterior La directora de la MOE hizo un llamado general a respetar los límites establecidos por la ley durante la recta final de la campaña. “Aquí sí hay un llamado de atención de la Misión de Observación Electoral a absolutamente todos los funcionarios para que recuerden cuál es el lugar que ocupan y las garantías que tienen que dar en estas elecciones”, afirmó.