“Eso se puede buscar hasta en Google”: gobernador de Antioquia cuestiona rigor de la Fiscalía tras reversa de gabelas a cabecillas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó duramente a la Fiscalía General de la Nación luego de que ese ente echara para atrás los beneficios a 16 cabecillas de bandas del Valle de Aburrá a los que se les había suspendido las órdenes de captura por solicitud del Gobierno Nacional. Planteando que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habría faltado al rigor que demandaba una decisión de esa envergadura, Rendón señaló que el historial de las personas a las que se pedía dar el beneficio debía ser revisado con lupa. En contexto: “No sabía” que estaban condenados: así fue el reversazo de la fiscal a los beneficios a 16 cabecillas “Permítame referirme a la falta de rigor con que se iba tomando una decisión de esta magnitud en la Fiscalía General de la Nación. Incurrieron en una confusión porque no les habían enviado, conjuntamente con los nombres de los criminales, los alias. Eso se puede buscar hasta en Google. No era sensato tomar una decisión como esa y justificarla pensando en que no le habían enviado la información completa”, criticó el mandatario seccional en diálogo con la emisora Blu Radio. “Nosotros los colombianos somos los que pagamos con sangre esa falta de rigor. Me parece muy grave y nos queda pendiente el caso de los otros siete criminales que ya estaban en libertad, pero que han seguido delinquiendo”, añadió.

Las declaraciones de Rendón aparecieron luego de que la fiscal Camargo saliera a los medios de comunicación durante la mañana del pasado martes 7 de abril a informar su decisión de echar para atrás la suspensión de órdenes de captura a 16 de los 23 cabecillas que el Gobierno Nacional ha reconocido como interlocutores en la mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá. El reversazo se produjo una semana después de un intenso debate público, en el que no solo se cuestionó que la medida beneficiaba a cabecillas con grandes condenas por delitos muy graves, sino a otros con investigaciones en curso y que estarían muy cerca de ser capturados.

Le puede interesar: Esta es la lista de cabecillas de Medellín a los que la Fiscalía les revocó la suspensión de capturas “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, expresó la fiscal Camargo, dando a entender que había confiado en la buena fe de quienes elaboraron la solicitud. Durante su intervención, Camargo planteó que su despacho no tenía la potestad de incidir en los nombres que aparecían en dichas solicitudes, pero advirtió que el hecho de que tuvieran condenas activas sí restringía de entrada el otorgamiento del beneficio.