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Desapareció aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea en Cauca en medio de una misión contra criminales: esto se sabe

El sistema realizaba labores de inteligencia y vigilancia en una zona con presencia de grupos armados ilegales. Siguen las labores de rastreo.

  • La aeronave no estaba tripulada. FOTO DE REFERENCIA tomada de Webinfomil
    La aeronave no estaba tripulada. FOTO DE REFERENCIA tomada de Webinfomil
El Colombiano
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hace 2 horas
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”Se perdió contacto”, fue la advertencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que encendió las alarmas esta semana. Las autoridades adelantan operaciones de búsqueda en el sur del Cauca luego de que se perdiera comunicación con una aeronave no tripulada.

El dispositivo realizaba una misión de vigilancia en esa región del país cuando desapareció de los sistemas de monitoreo.

De hecho, de acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el equipo perdido hacía parte de los sistemas desplegados en regiones consideradas estratégicas por las autoridades, especialmente en territorios donde operan disidencias de las Farc y otras estructuras criminales.

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Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué pudo ocasionar la pérdida de contacto con la aeronave ni el lugar exacto donde se interrumpió la señal. Entretanto, continúan las labores de rastreo y verificación en la zona donde operaba el sistema no tripulado.

¿Cómo es la aeronave perdida y por qué es importante encontrarla?

La aeronave corresponde a un sistema ART, sigla utilizada para las Aeronaves Remotamente Tripuladas que emplea la FAC en labores de inteligencia y seguimiento operacional.

Estas plataformas suelen ser utilizadas en tareas de reconocimiento, observación y monitoreo de zonas con presencia de organizaciones armadas ilegales y rutas vinculadas al narcotráfico.

Este tipo de tecnología permite desarrollar operaciones de vigilancia continua sin exponer personal militar en terreno. Además, cuenta con capacidad para operar tanto de día como de noche y transmitir imágenes en tiempo real bajo diferentes condiciones climáticas.

Durante los últimos años, la Fuerza Aeroespacial ha reforzado el uso de estas plataformas en operaciones contrainsurgentes y antinarcóticos, acumulando miles de horas de vuelo.

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