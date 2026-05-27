Ley seca en Medellín y Colombia por elecciones 2026: horarios, multas y restricciones

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 31 de mayo para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030, en una jornada que estará acompañada por medidas especiales de seguridad y orden público en todo el país.
En Medellín, así como en el resto de ciudades de Colombia, comenzará a regir la tradicional ley seca desde la tarde del sábado 30 de mayo, una restricción que busca evitar alteraciones del orden público durante las votaciones y el proceso de escrutinio.