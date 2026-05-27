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Paraísos fiscales crecen a un ritmo 50 % superior al PIB mundial desde hace más de diez años

The Economist señaló que la industria offshore mueve US$64 billones. En 2024, los bonos cooperativos internacionales 31% habían sido financiados por este negocio.

  • En más de una década, los paraísos fiscales han superado en 50 % el crecimiento de la economía global. FOTO: ISTOCK
    En más de una década, los paraísos fiscales han superado en 50 % el crecimiento de la economía global. FOTO: ISTOCK
Diario La República
hace 2 horas
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Durante más de una década, los gobiernos de las principales economías del mundo han intentado cerrar el cerco sobre los paraísos fiscales.

Desde la aprobación de la ley Fatca en Estados Unidos en 2010, pasando por las revelaciones de los “Papeles de Panamá” en 2016, hasta la creación de registros de beneficiarios reales y nuevos mecanismos de intercambio de información, la narrativa parecía clara: el negocio offshore estaba destinado a perder relevancia. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

Hoy, los centros financieros extraterritoriales administran más dinero que nunca y se han convertido en piezas clave para la financiación. Entre 2010 y 2024, los activos corporativos mantenidos en jurisdicciones offshore crecieron a un ritmo 50% superior al del PIB mundial y más que se duplicaron en términos nominales, alcanzando los US$64 billones.

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Además, al cierre de 2024, 31% de todos los bonos corporativos internacionales en circulación había sido emitido desde estos centros financieros, el nivel más alto registrado y muy por encima de 24% observado tras la crisis financiera global.

Lejos de depender del secreto bancario o de vacíos regulatorios, los expertos sostienen que el atractivo actual de estas jurisdicciones está relacionado con la calidad de sus marcos normativos. Jason Sharman, profesor de la Universidad de Cambridge, dijo en la investigación hecha por The Economist que “el secreto era menos importante de lo que la gente pensaba”.

En muchos casos, los paraísos financieros han logrado especializarse en actividades complejas y de rápido crecimiento, como el reaseguro, los fondos de crédito privado y la gestión de patrimonios provenientes de mercados emergentes.

Uno de los ejemplos más visibles es Bermudas, convertida en el epicentro de una nueva arquitectura financiera conocida en Wall Street como el “Triángulo de Bermudas”. Allí convergen aseguradoras de vida, compañías de reaseguro y gigantes de los activos privados como Apollo y KKR.

Gracias a reglas que permiten una utilización más eficiente del capital para determinadas inversiones privadas, la isla se ha consolidado como un actor determinante del sector. Actualmente alberga US$1,5 billones en activos de reaseguro, equivalentes a cerca de 4% de todos los activos de la industria aseguradora mundial y a 15% del capital global de reaseguro.

Las Islas Caimán también han experimentado una expansión acelerada. Después de ser retiradas en 2023 de la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional, el archipiélago fortaleció su atractivo para los fondos de inversión alternativos.

Sus activos de reaseguro se cuadruplicaron desde 2020 y ya superan los US$100.000 millones. Paralelamente, el número de fondos registrados pasó de menos de 13.000 en 2020 a casi 18.000 en la actualidad, impulsado por una regulación más estricta que, paradójicamente, generó mayor confianza entre inversionistas.

El crecimiento offshore también está siendo impulsado por las economías emergentes. En regiones donde los derechos de propiedad son frágiles o los sistemas jurídicos resultan impredecibles, estas jurisdicciones ofrecen seguridad legal y acceso a infraestructura financiera sofisticada. África se ha convertido en uno de los casos más representativos.

Dentro de esa tendencia, Dubái emerge como uno de los grandes ganadores. la ciudad se ha consolidado como un polo financiero para inversionistas de África, Asia y Oriente Medio. Según Henley & Partners, los Emiratos Árabes Unidos recibieron 9.800 millonarios migrantes en 2025, la cifra más alta del mundo. La combinación de estabilidad regulatoria y servicios financieros explica ese atractivo.

China, un polo importante en el offshore

China representa un pilar para el ecosistema offshore. Durante años, grupos corporativos chinos han utilizado estructuras registradas en Islas Caimán para acceder a inversionistas extranjeros.

Compañías como Alibaba y firmas privadas respaldadas por capital internacional han recurrido a estos vehículos para captar recursos en mercados globales. Además, muchas empresas utilizan jurisdicciones offshore para canalizar inversiones. A junio de 2025, China registraba US$192.000 millones en inversiones de cartera dirigidas a Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

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