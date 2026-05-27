Paraísos fiscales crecen a un ritmo 50 % superior al PIB mundial desde hace más de diez años

Durante más de una década, los gobiernos de las principales economías del mundo han intentado cerrar el cerco sobre los paraísos fiscales.

Desde la aprobación de la ley Fatca en Estados Unidos en 2010, pasando por las revelaciones de los “Papeles de Panamá” en 2016, hasta la creación de registros de beneficiarios reales y nuevos mecanismos de intercambio de información, la narrativa parecía clara: el negocio offshore estaba destinado a perder relevancia. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

Hoy, los centros financieros extraterritoriales administran más dinero que nunca y se han convertido en piezas clave para la financiación. Entre 2010 y 2024, los activos corporativos mantenidos en jurisdicciones offshore crecieron a un ritmo 50% superior al del PIB mundial y más que se duplicaron en términos nominales, alcanzando los US$64 billones.

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Además, al cierre de 2024, 31% de todos los bonos corporativos internacionales en circulación había sido emitido desde estos centros financieros, el nivel más alto registrado y muy por encima de 24% observado tras la crisis financiera global.

Lejos de depender del secreto bancario o de vacíos regulatorios, los expertos sostienen que el atractivo actual de estas jurisdicciones está relacionado con la calidad de sus marcos normativos. Jason Sharman, profesor de la Universidad de Cambridge, dijo en la investigación hecha por The Economist que “el secreto era menos importante de lo que la gente pensaba”.

En muchos casos, los paraísos financieros han logrado especializarse en actividades complejas y de rápido crecimiento, como el reaseguro, los fondos de crédito privado y la gestión de patrimonios provenientes de mercados emergentes.