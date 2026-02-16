Racha violenta en el Oriente antioqueño: 7 homicidios durante el fin de semana, ¿quiénes serían los responsables?

La comunidad del Oriente antioqueño cada vez está más consternada por la crítica situación de orden público que se vive en esta subregión del departamento. Y es que sólo en el último fin de semana del 14 y 15 de febrero se reportaron siete homicidios, una cifra, si se quiere, nunca antes vista, y que instó a las autoridades a intervenir de manera inmediata.

El primer caso ocurrió el sábado 14 en el municipio de La Unión en el barrio La Frontera, sector Proleche. A eso de la 1:00 p.m., una persona se comunicó con la estación de policía indicando que bajo un puente había una persona presuntamente lesionada. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos y tras verificar, dieron con el cuerpo sin vida de Leonardo García Zabala de 28 años de edad, alias “Yerun”, quien presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda.

De acuerdo con la Policía, en noviembre del año pasado la SIJIN le habría realizado un allanamiento a este hombre por estar vinculado con el expendio de estupefacientes. A su vez, alias “Yerun” estaba señalado por supuesta instrumentalización de menores de edad para venta y consumo de droga.

Ese mismo día, en zona rural de Rionegro, en la vereda Las Lajas en la vía Medellín - Bogotá aproximadamente a las 2:00 p.m., un ciudadano se comunicó a través de la línea 123 y reportó lo que sería un homicidio. Uniformados llegaron a la zona y hallaron muerto a José Luis Diana Menco de 41 años, quien, según las autoridades, fue ultimado con arma de fuego. La víctima, al parecer, era reciclador y presuntamente consumidor de sustancias psicoactivas. Ya presentaba anotaciones en el SPOA por porte y tráfico de estupefacientes en 2022.

Unas dos horas más tarde, también en Rionegro pero esta vez en zona urbana, sector La Pola, en la carrera 46 con 49, se reportó otro hecho fatal. Eran las 4:20 p.m. cuando Óscar de Jesús López López, alias “Santa” o “Santana” fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de ese municipio luego de ser herido con arma de fuego en el tórax, lugar al que llegó sin signos vitales. Preliminarmente, las autoridades señalan que el responsable sería un sujeto que se movilizaba en una motocicleta blanca, presunto integrantes del grupo delincuencial El Mesa.