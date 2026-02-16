x

Racha violenta en el Oriente antioqueño: 7 homicidios durante el fin de semana, ¿quiénes serían los responsables?

Ante la seguidilla de crímenes, se citó a un consejo extraordinario de seguridad en Rionegro para este lunes 16 de febrero. Conozca más detalles sobre estos casos.

  • Imagen de referencia. FOTO Laura Rosa Jiménez Valencia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La comunidad del Oriente antioqueño cada vez está más consternada por la crítica situación de orden público que se vive en esta subregión del departamento. Y es que sólo en el último fin de semana del 14 y 15 de febrero se reportaron siete homicidios, una cifra, si se quiere, nunca antes vista, y que instó a las autoridades a intervenir de manera inmediata.

El primer caso ocurrió el sábado 14 en el municipio de La Unión en el barrio La Frontera, sector Proleche. A eso de la 1:00 p.m., una persona se comunicó con la estación de policía indicando que bajo un puente había una persona presuntamente lesionada. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos y tras verificar, dieron con el cuerpo sin vida de Leonardo García Zabala de 28 años de edad, alias “Yerun”, quien presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda.

De acuerdo con la Policía, en noviembre del año pasado la SIJIN le habría realizado un allanamiento a este hombre por estar vinculado con el expendio de estupefacientes. A su vez, alias “Yerun” estaba señalado por supuesta instrumentalización de menores de edad para venta y consumo de droga.

Ese mismo día, en zona rural de Rionegro, en la vereda Las Lajas en la vía Medellín - Bogotá aproximadamente a las 2:00 p.m., un ciudadano se comunicó a través de la línea 123 y reportó lo que sería un homicidio. Uniformados llegaron a la zona y hallaron muerto a José Luis Diana Menco de 41 años, quien, según las autoridades, fue ultimado con arma de fuego. La víctima, al parecer, era reciclador y presuntamente consumidor de sustancias psicoactivas. Ya presentaba anotaciones en el SPOA por porte y tráfico de estupefacientes en 2022.

Unas dos horas más tarde, también en Rionegro pero esta vez en zona urbana, sector La Pola, en la carrera 46 con 49, se reportó otro hecho fatal. Eran las 4:20 p.m. cuando Óscar de Jesús López López, alias “Santa” o “Santana” fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de ese municipio luego de ser herido con arma de fuego en el tórax, lugar al que llegó sin signos vitales. Preliminarmente, las autoridades señalan que el responsable sería un sujeto que se movilizaba en una motocicleta blanca, presunto integrantes del grupo delincuencial El Mesa.

En el barrio Obreros de Cristo de La Ceja, más específicamente en la carrera 24 con calle 21, ese sábado 14 de febrero a las 5:20 p.m. se reportó otro asesinato. Se trata de Daniel Eladio Bedoya Gallego de 30 años, quien falleció en la clínica San Juan de Dios de ese municipio al que llegó después de ser herido dos veces con arma cortopunzante en el cuello y en el tórax. De acuerdo con la Policía, la víctima, al parecer, también pertenecía a la estructura criminal El Mesa.

Los otros casos tuvieron lugar en los municipios de Nariño, El Peñol y el Carmen de Viboral, donde las autoridades adelantan todas las investigaciones correspondientes.

¿Quiénes serían los responsables?

Si bien aún no se han determinado las causas exactas de esta racha violenta que enluta a todo el Oriente antioqueño, la primera hipótesis que se tiene es la disputa entre El Mesa y el Clan del Golfo, al parecer, por un ajuste de cuentas.

Incluso, varias de las víctimas harían parte de estos grupos criminales, los cuales tienen injerencia en toda esta subregión del departamento.

Habrá consejo extraordinario de seguridad

Para este lunes 16 de febrero, en el municipio de Rionegro, en el Centro de Monitoreo y Control, se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad, en el que estará el alcalde de esa localidad y se espera la participación del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para concretar las estrategias y acciones necesarias que permitan la captura de los responsables.

