Hace más de 11 años y medio que no era derribado un helicóptero en un ataque terrorista en Antioquia

Para hablar del último helicóptero derribado en Antioquia en un ataque terrorista, antes del registrado este jueves en Amalfi, Nordeste antioqueño, hay que remontarse a una época en la que Juan Manuel Santos era presidente de Colombia, Atlético Nacional tenía 13 títulos de liga y uno de Copa Libertadores, el alcalde de Medellín era Aníbal Gaviria Correa y aún faltaban más de dos años para que se firmara el acuerdo de paz con las Farc.
Para ser más exactos, el caso más reciente del que se tiene referencia ocurrió el 9 de enero de 2014, en la ruralidad del municipio de Anorí, cuando cinco militares de la Decimocuarta Brigada del Ejército fue atacado en su recorrido desde Puerto Berrío cuando sobrevolaba una de las veredas del Nordeste antioqueño.