Se conoció el parte médico del joven empresario apuñalado en riña durante partido del Junior

El pasado lunes 18 de agosto, la pasión por el fútbol en Colombia registró un nuevo episodio de violencia a las afueras del estadio Metropolitano. Un empresario bumangués de 30 años, identificado como Jonathan Daniel Castellanos Rojas, fue víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de hinchas del Junior.
El ataque, sin motivo aparente, ha desatado una ola de indignación y puso de nuevo el foco en la inseguridad que rodea a los eventos deportivos en el país, sobre todo cuando se trata de fútbol. Luego de varios días se conocieron nuevos detalles del parte medido del joven.