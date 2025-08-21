Se conoció el parte médico del joven empresario apuñalado en riña durante partido del Junior

El pasado lunes 18 de agosto, la pasión por el fútbol en Colombia registró un nuevo episodio de violencia a las afueras del estadio Metropolitano. Un empresario bumangués de 30 años, identificado como Jonathan Daniel Castellanos Rojas, fue víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de hinchas del Junior. Le puede interesar: Empresario fue atacado con 10 puñaladas en medio de riña entre hinchas del Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga El ataque, sin motivo aparente, ha desatado una ola de indignación y puso de nuevo el foco en la inseguridad que rodea a los eventos deportivos en el país, sobre todo cuando se trata de fútbol. Luego de varios días se conocieron nuevos detalles del parte medido del joven.

Un milagro en medio de la violencia: así avanza la salud de Daniel

La fuerte agresión dejó a Castellanos Rojas con múltiples heridas de arma blanca en la pierna, brazos, abdomen y rostro, además de golpes en todo el cuerpo. Él viajó a Barranquilla por negocios y decidió aprovechar su estadía para ir al estadio. Durante la tarde de este jueves 21 de agosto, su madre, Linda Marisol Rojas Aguilar, ha traído un poco de esperanza luego de confirmar que, a pesar de la gravedad de los hechos, su hijo se encuentra estable y fuera de peligro. “Él recibió puñaladas en la pierna, en los brazos, en la parte de atrás del abdomen, en la cara y en todo el cuerpo le dieron patadas y muchos golpes. Ya los médicos han dicho que está estable y que las 10 puñaladas no le causaron daño en órganos ni arterias”, relató la madre, conmovida por la situación de su hijo, a medios locales. Una vez terminen de estabilizarlo por completo en la Clínica Murillo de Barranquilla, la familia espera poder trasladarlo a un centro médico en Bucaramanga para que continúe su recuperación cerca de sus seres queridos.

La familia pidió justicia y denunció falta de apoyo en el caso

El ataque a Jonathan Daniel ocurrió de forma inesperada. El joven empresario, que se encontraba en Barranquilla por motivos de trabajo, decidió asistir al partido entre el Atlético Bucaramanga y el Junior junto a su esposa y un amigo. Los tres fueron interceptados violentamente por un grupo de barristas del equipo local, que sin razón alguna le propinaron 10 puñaladas y múltiples golpes a Castellanos Rojas, que lo dejaron en estado crítico. Después la agresión se detuvo por la intervención de la policía. La familia del empresario ha sido enfática en desmentir cualquier vínculo de Jonathan con las barras bravas de Bucaramanga, aclarando que su única intención era disfrutar de un evento deportivo.

Jonathan Daniel Castellanos Rojas, empresario bumangués de 30 años. FOTO: Redes sociales

Sin embargo, a la angustia y miedo por la agresión se sumó a la frustración por la aparente falta de apoyo por parte de las autoridades tras registrarse el hecho. “La Policía no nos ha brindado mucho apoyo, no han venido a tomar la denuncia formal en la clínica. Dicen que debemos ir hasta la Fiscalía”, denunció la madre. Ante esta situación, Linda Rojas hizo una solicitud de forma desesperada, ya que además de los golpes, su hijo también fue víctima de robo, pues le quitaron sus pertenencias mientras luchaba por su vida. “Exijo que las autoridades identifiquen, capturen y castiguen a los responsables, y que se tomen medidas urgentes. Mi familia y yo pedimos justicia, no más violencia en el fútbol”, concluyó la madre.

Momento de la riña en la tribuna. FOTO: Redes sociales y @HablaDeportes