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Encuentran camión y campero con explosivos ocultos en vía Manizales–Medellín

Dos hombres fueron capturados en La Pintada, Antioquia, luego de que las autoridades hallaran explosivos ocultos en un camión y un campero durante un operativo.

  • Tras el hallazgo, los dos ocupantes de los vehículos fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. FOTO: Policía.
    Tras el hallazgo, los dos ocupantes de los vehículos fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. FOTO: Policía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un control de las autoridades en la vía Cauya–La Pintada, en Antioquia, permitió descubrir una carga de explosivos que era transportada de manera oculta en dos vehículos que cubrían la ruta Manizales–Medellín.

El procedimiento se realizó en el sector de la entrada a Marmato, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia inspeccionaron un tractocamión y un campero gris plata.

Durante la revisión del camión, que transportaba varillas, los policías encontraron ocultas entre bolsas y costales dos bolsas con material granulado tipo ANFO, además de siete rollos de cordón de mecha lenta de color blanco con punta de estopines. También fueron hallados cables.

La inspección se extendió al segundo vehículo. En el campero, las autoridades encontraron otra bolsa que contenía 787 barras de indugel, material explosivo utilizado en actividades de voladura.

Puede leer: Ejército destruye explosivos puestos por las disidencias en el norte de Antioquia

Los uniformados encontraron otra bolsa que contenía 787 barras de indugel.
Los uniformados encontraron otra bolsa que contenía 787 barras de indugel.

Dos hombres fueron capturados

Tras el hallazgo, los dos ocupantes de los vehículos fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

“Ante el hallazgo, los dos hombres fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas”, aseguró el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Los dos vehículos fueron inmovilizados. Tanto los capturados como el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes para establecer el origen y destino de los explosivos.

Le puede interesar: Ejército destruye más de 130 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Antioquia

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