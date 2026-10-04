Encuentran camión y campero con explosivos ocultos en vía Manizales–Medellín

Un control de las autoridades en la vía Cauya–La Pintada, en Antioquia, permitió descubrir una carga de explosivos que era transportada de manera oculta en dos vehículos que cubrían la ruta Manizales–Medellín.

El procedimiento se realizó en el sector de la entrada a Marmato, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia inspeccionaron un tractocamión y un campero gris plata.

Durante la revisión del camión, que transportaba varillas, los policías encontraron ocultas entre bolsas y costales dos bolsas con material granulado tipo ANFO, además de siete rollos de cordón de mecha lenta de color blanco con punta de estopines. También fueron hallados cables.

La inspección se extendió al segundo vehículo. En el campero, las autoridades encontraron otra bolsa que contenía 787 barras de indugel, material explosivo utilizado en actividades de voladura.

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