“Se quiere atornillar con corrupción y politiquería”: De la Espriella lanzó duro mensaje al rector de la Universidad de Córdoba

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo de visita este sábado en Montería, Córdoba, en el marco de la inauguración del estadio de béisbol menor Luis Nieto Correa, ubicado en el barrio La Pradera.

Desde allí le dio una instrucción a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, para que programe una visita de revisión e inspección este lunes 5 de octubre en la Universidad de Córdoba.

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La razón es que considera que los Estatutos y el proceso de elección de esta institución deben ser observados con lupa, pues se estarían presentando irregularidades tras la ratificación de Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la universidad para el periodo 2026-2031.

“Adopten las medidas que correspondan sobre la rectoría, sus elecciones y el cumplimiento de los estatutos de esa universidad, que no es de unos pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”, expresó.

El primer mandatario también solicitó a la Procuraduría General de la Nación que tramite de manera prioritaria y expedita el proceso disciplinario, cuyo archivo, según dijo, fue revocado el 30 de julio de este año. “Y como cordobés, no voy a permitir que se la sigan robando el rector ni la bandola que lo secunda”, añadió el jefe de Estado.

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Torres Oviedo había sido ratificado en 2025 por el Consejo Superior Universitario tras ocupar el primer lugar y recibir 8.579 votos de un total de 10.097 sufragios válidos, lo que representó un 84,97 % de apoyo entre los estamentos de docentes, trabajadores y estudiantes.