La abuela paisa de 65 años que cumplió su sueño de ver a BTS en Bogotá

Nahzlly Betancour tiene 65 años, es antioqueña, madre, abuela, ama de casa y amante de las manualidades. También es integrante de ARMY, la comunidad mundial de seguidores de BTS, y este fin de semana cumplió uno de los sueños que durante años había querido hacer realidad: ver en vivo al grupo surcoreano en Bogotá.
Su viaje a la capital colombiana para asistir al BTS World Tour: ARIRANG llamó la atención en redes sociales, donde usuarios destacaron su emoción y celebraron que decidiera vivir esta experiencia sin importar la edad.
“Gracias por existir. Gracias por enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Los sueños nunca se jubilan”, dice Nahzlly, conocida en redes sociales como “Abuela Army”, para explicar lo que BTS representa en su vida.
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