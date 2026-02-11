Video | Incidente dentro de mina irregular en Buriticá, Antioquia, dejó dos heridos de consideración

Como si fueran cualquier desecho, personas que trabajarían en socavones irregulares de Buriticá, Occidente antioqueño, abandonaron a dos lesionados en labores que realizaban en túneles en uno de los predios intervenidos de la multinacional Zijin Continental Gold. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, luego de que mediante cámaras de seguridad de la multinacional china quedaran registrados los momentos en que varias personas trasladaban a sus lesionados en camillas para que fueran recogidos por las autoridades y los trabajadores de esta empresa para trasladarlos a centros asistenciales.

“Como se puede ver en un video del 9 de febrero de 2026, los mineros ilegales piden auxilio a los guardas de seguridad de la empresa, para que les ayuden a sacar al herido de la zona, sabiendo además, que la compañía tiene como protocolo atender humanitariamente esta situación, brindar los primeros auxilios requeridos y remitir a centros asistenciales a estos heridos, sin importar su condición”, señalaron desde la Zijin Continental Gold. Entérese: Gobierno nacional se alista para defenderse ante demanda de Zijin Continental Gold por guerra subterránea en mina de oro de Buriticá Ambos lesionados fueron trasladados al Hospital San Antonio, de este municipio, donde les brindaron toda la atención necesaria y los remitieron a centros asistenciales de mayor complejidad. En un principio, su estado de salud es estable.

Pero más allá de esta situación en particular, desde la multinacional reiteran el llamado a la delicada situación humanitaria que se vive metros bajo tierra, en medio de las confrontaciones armadas por parte del Clan del Golfo, estructura que maneja las rentas ilegales en este municipio. Le puede interesar: Minera china demandó al Estado colombiano por la guerra de trincheras que se libra en mina de Antioquia “Recordemos además que el modo de ingreso para conectar de manera ilegal los túneles de la empresa legal, se realiza desde la superficie, en las inmediaciones de la vía hacia el casco urbano de Buriticá y a través de socavones antitécnicos, construidos sin rigor técnico, con claros riesgos para quienes adelantan estas labores”, señalaron desde esta empresa. Según estadísticas entregadas por esta compañía, entre 2021 y 2025, unas 29 personas fallecieron y 10 más quedaron lesionadas en los túneles de la Mina Buriticá, mientras que estos dos son los primeros que se registran este año.