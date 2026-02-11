x

Demócratas acusaron a la fiscal general de EE. UU. de “encubrir” archivos del caso Epstein

A la audiencia acudieron varias víctimas de Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de enfrentar juicio por cargos de explotación sexual de menores.

    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testificó ante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la “Supervisión del Departamento de Justicia” de los archivos Epstein. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
Legisladores del Partido Demócrata señalaron este miércoles a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de impulsar un presunto “encubrimiento” en torno a los archivos vinculados a Jeffrey Epstein y de utilizar, presuntamente, el Departamento de Justicia como mecanismo de represalia al servicio del presidente Donald Trump.

Bondi enfrentó duros cuestionamientos durante una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo este miércoles. Desde ese escenario, la fiscal defendió la actuación del Departamento frente al manejo y divulgación de los documentos relacionados con el magnate, acusado de delitos sexuales.

A la sesión asistieron varias víctimas de Epstein, quien falleció en prisión en 2019 antes de ser sometido a juicio por cargos de explotación sexual de menores.

El congresista Jamie Raskin, principal demócrata del comité, reprochó la demora en la divulgación de los archivos y los tachones realizados en los documentos, los cuales, poco a poco, se han ido develando a la opinión pública.

“Usted está dirigiendo un gran encubrimiento sobre (los archivos) Epstein directamente desde el Departamento de Justicia”, afirmó Raskin, al cuestionar que apenas se hayan hecho públicos tres de los seis millones de registros disponibles.

La ley de transparencia

Una norma de transparencia aprobada por el Congreso y promulgada por Trump —tras presiones republicanas— ordenó al Departamento publicar la totalidad de los documentos del caso. No obstante, la ley estableció que debían resguardarse los nombres y cualquier dato que permitiera identificar a las más de 1.000 víctimas contabilizadas por el FBI.

La legislación no contemplaba proteger la identidad de figuras influyentes —entre ellas políticos como Trump y empresarios de alto perfil— que hubieran mantenido vínculos con Epstein.

Raskin dijo que, pese a ello, se editaron los documentos para ocultar los nombres de “abusadores, facilitadores, cómplices y co-conspiradores” de Epstein, “aparentemente para ahorrarles vergüenza y deshonra, que es exactamente lo contrario de lo que la ley le ordenó hacer”.

La respuesta de la fiscal

Por su parte, Bondi, cercana al presidente estadounidense Donald Trump, se defendió diciendo que cientos de abogados y revisores “dedicaron miles de horas a revisar minuciosamente millones de páginas para cumplir con la ley del Congreso”.

“Si se suprimió el nombre de alguien que no debería haber sido eliminado, por supuesto lo incluiremos”, aseguró Bondi. “Si el nombre de una víctima quedó sin borrar, por favor, dénoslo y lo quitaremos”, añadió. “Tuvimos 30 días para revisar, suprimir y desclasificar millones de páginas de documentos. Nuestro índice de errores es muy bajo”.

Raskin y otros legisladores demócratas además condenaron las acusaciones del Departamento de Justicia contra los rivales políticos del presidente, diciendo que este fue convertido “en el instrumento de venganza de Trump”.

