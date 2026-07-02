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A la cárcel mujer señalada de torturar y matar a su hijo de 5 años en Medellín

La Fiscalía aseguró que el menor, de cinco años, fue víctima de agresiones físicas entre febrero y mayo de este año. El dictamen de Medicina Legal reveló que tenía 120 lesiones en diferentes etapas de cicatrización cuando murió.

  • La mujer, que fue capturada el 27 de junio, no aceptó los cargos de tortura y homicidio agravados. Foto: cortesía de la Fiscalía.
    La mujer, que fue capturada el 27 de junio, no aceptó los cargos de tortura y homicidio agravados. Foto: cortesía de la Fiscalía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una mujer de 28 años fue enviada a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalada de torturar y causarle la muerte a su hijo de cinco años en hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en el barrio Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el menor habría sido sometido a agresiones físicas reiteradas que terminaron provocándole la muerte.

Según el ente acusador, un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Respuesta Inmediata de Medellín estableció que la mujer, presuntamente, golpeó al niño con cables eléctricos y objetos contundentes entre febrero y mayo de este año.

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La investigación indica que el 9 de mayo el menor habría recibido un fuerte golpe en el abdomen que le provocó una peritonitis, una inflamación del peritoneo —la membrana que recubre la cavidad abdominal y protege varios órganos internos—, lesión que habría ocasionado su fallecimiento.

Aunque la peritonitis suele asociarse con infecciones bacterianas u otras enfermedades, también puede presentarse tras un trauma severo en el abdomen que provoque la ruptura de órganos como el estómago o el intestino.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que el niño presentaba 120 lesiones abrasivas distribuidas en diferentes partes del cuerpo y en distintas fases de cicatrización, lo que, según la Fiscalía, evidenciaría un patrón de maltrato prolongado.

La mujer fue capturada el pasado 27 de junio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Posteriormente, fue imputada por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos. No obstante, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo Savio, donde la mujer residía junto a sus dos hijos menores de edad.

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En caso de conocer alguna situación de maltrato infantil físico, puede denunciarlo en el Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la Fiscalía o ante la Policía de Infancia y Adolescencia o la autoridad policial que se encuentre en su municipio. Puede llamar a la línea nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 018000918080 o a la línea 141, donde puede reportar casos de violencia sexual, maltrato, trabajo infantil o cualquier vulneración a los derechos de la niñez y la adolescencia.

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