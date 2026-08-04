¡Confirmado! Lamine Yamal está en Cartagena: así fue visto durante sus vacaciones en Colombia

La presencia del futbolista español Lamine Yamal en Cartagena fue confirmada luego de que fuera visto en el Centro Histórico de la ciudad durante sus vacaciones. El extremo derecho, reciente campeón del Mundial con la Selección de España, fue captado mientras salía de una vivienda ubicada en el corazón de la capital de Bolívar, en medio de su periodo de descanso antes de regresar a la disciplina del FC Barcelona.
La visita se conoció después de varios días de especulaciones originadas por una fotografía publicada en sus redes sociales en la que aparecía posando con una bandera de Colombia.