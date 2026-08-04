¡Confirmado! Lamine Yamal está en Cartagena: así fue visto durante sus vacaciones en Colombia

La presencia del futbolista español Lamine Yamal en Cartagena fue confirmada luego de que fuera visto en el Centro Histórico de la ciudad durante sus vacaciones. El extremo derecho, reciente campeón del Mundial con la Selección de España, fue captado mientras salía de una vivienda ubicada en el corazón de la capital de Bolívar, en medio de su periodo de descanso antes de regresar a la disciplina del FC Barcelona. La visita se conoció después de varios días de especulaciones originadas por una fotografía publicada en sus redes sociales en la que aparecía posando con una bandera de Colombia.

Yamal fue visto saliendo de una casa colonial ubicada frente a la Catedral, sobre la Calle de La Iglesia, en el Centro Histórico de Cartagena. De acuerdo con la información conocida, el jugador estaría disfrutando de sus vacaciones acompañado por familiares. A las afueras del inmueble lo esperaban seguidores que registraron su salida en videos y fotografías, material que posteriormente fue compartido en redes sociales. En las imágenes se observa al futbolista saludando a las cámaras antes de abordar un vehículo. Aunque no se han dado a conocer detalles sobre su agenda en el país, distintos reportes señalan que el atacante también se encontraría hospedado en las Islas del Rosario, uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.

La fotografía con la bandera de Colombia dio origen a las versiones sobre su visita

La confirmación de su presencia en Cartagena llegó después de que durante el fin de semana crecieran las versiones sobre una posible visita del jugador a Colombia. Todo comenzó con una publicación en sus redes sociales en la que aparecía junto a sus amigos Mohamed y Souhaib, con quienes creció en el barrio Rocafonda de Barcelona, sosteniendo una bandera de Colombia. La imagen estaba acompañada por una canción del cantante antioqueño Ryan Castro, lo que aumentó las especulaciones sobre su ubicación. Según las versiones que circularon en redes sociales antes de confirmarse su presencia en Cartagena, la fotografía habría sido tomada en Bogotá durante una escala previa al viaje hacia la capital de Bolívar.

Una fotografía con la bandera de Colombia desató versiones sobre la ubicación de Lamine Yamal. FOTO: Tomada de redes sociales

¿Qué relación tiene Lamine Yamal con Colombia?

El futbolista ha mostrado en distintas oportunidades su afinidad por la música colombiana, especialmente por el reguetón producido en Medellín. En 2024, después de conquistar la Eurocopa con España, publicó un video junto a Nico Williams interpretando la canción “El ritmo que nos une” de Ryan Castro.

Aunque Lamine Yamal no tiene una relación familiar con Colombia —sus padres son originarios de Marruecos y Guinea Ecuatorial—, su interés por la música colombiana ha sido evidente en varias de sus publicaciones. A través de su cuenta de X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reaccionó a la presencia del futbolista en la ciudad y escribió: “Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”.

La visita de Yamal se suma a la de otras figuras del deporte que han elegido Cartagena como destino durante sus periodos de descanso. Recientemente, el portero mexicano Memo Ochoa también recorrió el Centro Histórico de la ciudad, donde recibió un homenaje por parte de artistas locales. Siga leyendo: Cartagena y Medellín, el destino favorito de los futbolistas europeos al pasar vacaciones en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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