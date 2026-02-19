Bibiana Marín, la fotógrafa que ayudó a documentar cerca de 320 aves en Bello: esta es su historia

En el tercer piso de una casa del barrio Rosalpi, en Bello, una mujer descubrió no solo su talento innato en fotografía, sino también la inmensa diversidad de aves que habita en este municipio.
Era el año 2014 y Bibiana Marín Monsalve acababa de comprar una cámara y, como quien estrena juguete, la apuntó por la ventana a ver que captaba. En un cable de energía, frente a un hospital cercano a su casa, vio un pájaro que parecía posar para ella.
Bibiana, curiosa y ansiosa de estrenar su cámara, disparó enseguida para la foto.
“Uy, muy buena cámara compré”, pensó. Solo después entendió que lo extraordinario no estaba en el lente, sino en el ave que hasta ese día no había visto.
Ese instante, casi que una coincidencia perfecta, fue el comienzo de una gran trayectoria en el ámbito fotográfico que hoy ya registra cerca de 320 especies de aves residentes en el municipio.