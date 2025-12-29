Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, permanece en “delicado estado de salud” en el Reino Unido

Se conocieron más detalles sobre la condición clínica de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa de suministrar talio en unas frambuesas que, al ser consumidas, causaron la muerte de dos menores de edad en Bogotá, en un caso de intoxicación ocurrido en el mes de abril.

La fundadora de la aplicación Car-B había salido de Colombia una semana después de los hechos con rumbo a Argentina y otros países. Meses después fue hallada en situación de riesgo en el río Támesis, en Londres, tras haber huido a Inglaterra. Por este motivo, fue trasladada a un hospital cercano donde permanece custodiada por las autoridades británicas.

Sin embargo, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deisy Jaramillo, indicó este lunes que Guzmán se encuentra en un “delicado estado de salud”, por lo que continúa cobijada por un estricto protocolo de salud mental, el cual no permite que sea informada, por el momento, del proceso de extradición solicitado por Colombia. “Reino Unido nos dio una certificación de que ella está con un estado de salud delicado”, informó la funcionaria a los medios de comunicación.