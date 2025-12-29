Miguel Ángel Borja está en México para finiquitar su vinculación con el Cruz Azul de Kevin Mier y Willer Ditta

Tras su salida de River Plate y pasar Navidad con su familia en su natal Tierralta, en Córdoba, el delantero Miguel Ángel Borja viajó a México para someterse a los exámenes médicos y confirmar su vinculación al Cruz Azul de ese país.
Borja, de quien se había especulado que también tiene opción de llegar a Boca Juniors en Argentina, no tuvo un buen año con River, pues pasó de ser el goleador del equipo a estar en la banca la mayor parte de la temporada.
En 2025 Borja actuó en 31 compromisos de Liga, pero en la mayoría de ellos ingresó como alternativa desde el banco, reportándose con siete goles en la temporada.