En las calles de Bello los conductores tienen que esquivar 376 huecos

En una cuadra de 300 metros de longitud y en la que apenas cabe un carro hay 20 huecos de todos los tamaños. Esta es la realidad de una calle en Barrio Nuevo, en Bello, uno de los sectores más afectados por la crisis de infraestructura vial que vive este municipio del norte del Valle de Aburrá. Según una veeduría ciudadana, en esta localidad hay 376 huecos sin intervenir, algunos con más de dos años sin reparar. EL COLOMBIANO hizo un recorrido por Niquía, Barrio Nuevo, Pachelly, San Gabriel y la zona central, encontrando vías en delicado estado y hasta historias de conductores que se han accidentado por cuenta de estos daños viales.

Lizeth Pineda, quien trabaja y reside en Barrio Nuevo, relató que el pasado 11 de enero se movilizaba en su motocicleta, en medio de una sostenida lluvia, y en el trayecto se encontró con un hueco que la hizo caer. Terminó con varios moretones, raspaduras y un daño en algunas piezas de su moto tipo scooter. “Yo venía de noche y como el hueco estaba lleno por la lluvia, no lo vi. En ese momento caí en él y terminé en el suelo, me aporreé. Incluso me tuve que hacer revisar por un fuerte dolor de cabeza tras la caída. Y eso que uno por acá tiene que esquivar muchos huecos”, dijo esta motociclista. Entérese: Alcaldía de Medellín ha tapado 15.000 huecos por toda la ciudad Durante el recorrido que hicimos, algunos se aventuran a llamar al municipio “Bellohuecos”, una analogía que se usó hace más de una década en Itagüí, cuando era este municipio el que tenía la infraestructura vial más deteriorada del Valle de Aburrá. Los vecinos de las zonas afectadas aseguraron que ha sido poca la intervención de la Alcaldía en las zonas afectadas y que los huecos crecen ante el caso omiso de la administración municipal. “Por acá no viene nadie a arreglar esta vía. Sí hemos visto a la alcaldesa para otros eventos, pero al momento de las intervenciones nadie hace caso”, comentó una residente de la vía de los 20 huecos, en la calle 22A con la carrera 61. Las calles en sectores como Villas de Comfenalco y Niquía, más exactamente en la diagonal 60 con avenida 44, se asemejan más a caminos de trocha de cualquier municipio con dificultades para invertir en sus vías.

Promesa de intervención

Ante las denuncias de los problemas viales que tiene Bello, el secretario de Obras Públicas de este municipio, Diego Díaz, aseguró que en este municipio se está trabajando en un plan de intervención, que no pasa por tapar simplemente los huecos, sino por hacer el arreglo íntegro de la capa asfáltica.

Estos son algunos de los huecos que deben esquivar los conductores en sectores como San Gabriel, Pachelly, Niquía, Barrio Nuevo y la zona central de Bello.

Todo porque desde 2008 no se hicieron grandes intervenciones a las vías, por lo que el pavimento se comenzó a agrietar hasta tener corredores con algunos tramos pavimentados y otros convertidos en tierra. “Pasaron muchos años sin atenciones reales y solo se hicieron algunas intervenciones pequeñas, por lo que es necesario invertir en un gran contrato, el cual ya se asignó y estamos trabajando en varias zonas de la ciudad”, dijo Díaz. Para este año se tiene pensado hacer mantenimiento en 8 kilómetros de vías de la localidad, con posibilidad de que sean más, todo dependiendo de los recursos que se logren recaudar mediante la sobretasa a la gasolina. Le puede interesar: Con particulares carteles, taxistas de Bello protestan por huecos en el municipio “Lo que pretendemos hacer es hacer un levantamiento completo de la capa asfáltica y cambiar desde la base la estructura de la vía para hacerla más resistente y que pueda durar muchos años sin que se agriete o deteriore”, explicó la subsecretaria de Infraestructura de Bello, Diana Pulgarín. En todo el proceso de mantenimiento de la malla vial, la Alcaldía de Bello pretende invertir $61.000 millones en los trabajos que tienen como finalidad no solo tapar un hueco, sino dejar cada uno de los corredores como nuevos.