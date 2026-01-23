En las calles de Bello los conductores tienen que esquivar 376 huecos

En una cuadra de 300 metros de longitud y en la que apenas cabe un carro hay 20 huecos de todos los tamaños. Esta es la realidad de una calle en Barrio Nuevo, en Bello, uno de los sectores más afectados por la crisis de infraestructura vial que vive este municipio del norte del Valle de Aburrá. Según una veeduría ciudadana, en esta localidad hay 376 huecos sin intervenir, algunos con más de dos años sin reparar.
EL COLOMBIANO hizo un recorrido por Niquía, Barrio Nuevo, Pachelly, San Gabriel y la zona central, encontrando vías en delicado estado y hasta historias de conductores que se han accidentado por cuenta de estos daños viales.