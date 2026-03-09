x

Las bolsas asiáticas se desploman y el petróleo sube más del 30% por la guerra en Medio Oriente

El impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero, donde el barril de crudo WTI, principal referencia en el mercado estadounidense, subía más del 30% este lunes.

  • El tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial, se suspendió desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero. FOTO: Getty.
Agencia AFP
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 36 minutos
El mercado energético y financiero comenzó la semana bajo fuerte tensión. El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, mientras los futuros de las acciones en Estados Unidos retrocedieron y el dólar se fortaleció, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio y las crecientes amenazas sobre la infraestructura petrolera y las rutas de transporte de crudo.

También las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25%, superando los 110 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

Lea más: Así la guerra en Medio Oriente le cuadraría la caja a Ecopetrol con un barril a 100 dólares

Los inversionistas anticipan una semana volátil, el conflicto con Irán ya completa nueve días, varios productores han reducido su bombeo, los centros de almacenamiento están cerca de su límite y el tráfico por el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, se encuentra prácticamente paralizado.

En ese contexto, los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos cayeron más de 1% al inicio de la jornada y las bolsas asiáticas apuntaban también a descensos.

Por otro lado, la Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio cerró con más de 5,19% de caída.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero, donde el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía más del 30% el lunes, a 118,21 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, contrato de referencia internacional, subía un 27,54%, a 118,22 dólares el barril.

En los últimos días se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción.

También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de los ataques iraníes contra sus territorios.

Siga leyendo: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

