Se hacía pasar por agente del CTI para robar datos de seguridad y terminó capturado en Itagüí

Se identificaba como “Sebastián”. Portaba carné y placa de identificación falsos , se movilizaba en un vehículo que aseguraba estaba asignado a labores investigativas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Con todos estos artilugios, intentó ingresar a la Secretaría de Seguridad del municipio, pero el sistema de videovigilancia y los protocolos de verificación permitieron detectar que nada de eso era cierto y lograron capturarlo.

Según informó la Alcaldía de Itagüí en un boletín de prensa, habría hecho todo esto con el propósito de acceder a información reservada sobre procesos investigativos relacionados con focos criminales y homicidios.

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Ante la situación, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad activaron los protocolos de verificación y, con el apoyo del sistema de videovigilancia de la ciudad, hicieron el seguimiento correspondiente.

La reacción oportuna permitió establecer inconsistencias en la información que el hombre suministraba y proceder con su captura.

Tras las labores de verificación e investigación, el hombre fue plenamente identificado. Tanto él como los elementos de identificación falsos que portaba fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso correspondiente para establecer su eventual responsabilidad y determinar las conductas en las que habría incurrido.

“La jugada le salió mal: la red de videovigilancia y los controles institucionales lo descubrieron de inmediato”, afirmó la Alcaldía de Itagüí en su cuenta de X.