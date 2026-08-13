Polémica en Itagüí: Alcaldía mantiene las fiestas pese al terremoto y explica por qué no las canceló

Las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura de Itagüí continúan pese a lo que generó el terremoto registrado el pasado lunes en Colombia y que dejó afectaciones en diferentes departamentos del país. Si bien muchos ciudadanos cuestionan que el municipio mantenga la programación festiva en un momento marcado por la emergencia, la Alcaldía de Itagüí sostiene que no tiene, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de cancelar o aplazar unilateralmente las actividades que fueron contratadas con anterioridad. Lea más: Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón La explicación fue entregada por el alcalde de Itagüí, Diego Torres, y el secretario jurídico de la administración municipal, Óscar Muñoz, quienes señalaron que la realización de las fiestas fue objeto de una planeación y de una contratación previa, por lo que cualquier modificación debe ajustarse a las normas que regulan la contratación pública.

Alcaldía explica por qué no canceló las fiestas

El alcalde Diego Torres aseguró que las inquietudes sobre la continuidad de las fiestas han llegado a través de las redes sociales. A raíz de eso, decidió explicar públicamente las razones que llevaron a la administración a mantener la programación. Según el secretario jurídico, la Alcaldía está sometida a las reglas de la contratación estatal y no puede modificar los compromisos adquiridos una vez estos han sido establecidos. Muñoz explicó que las fiestas fueron planeadas con anticipación y que se adelantaron las contrataciones necesarias para hacer posible el evento. El funcionario sostuvo que el terremoto ocurrido el lunes no produjo una calamidad de consideración en Itagüí y que, bajo esa circunstancia, la administración no tendría configurada una causal que le permita suspender los efectos de los contratos.

En términos jurídicos, la Alcaldía señaló que una cancelación podría ser viable si se presenta un hecho fortuito o de fuerza mayor que impida cumplir con las obligaciones contractuales. No obstante y según la administración, esa condición no se presenta actualmente en el municipio. La advertencia es que suspender los contratos sin una justificación jurídica podría generar consecuencias para la administración municipal.

La decisión desató críticas en redes sociales

La explicación de la Alcaldía no ha evitado las críticas de algunos ciudadanos, más que todo por el contraste entre la celebración de las fiestas y la situación que viven familias afectadas por el terremoto en otras zonas del país. Algunas de las reacciones cuestionan que el municipio no haya optado por aplazar la programación, y otras califican la decisión como una muestra de falta de sensibilidad frente a la emergencia. Entre los comentarios publicados por ciudadanos se puede leer: “Hace 2 días verificando las afectaciones y ahora dice que no hay posibilidad de cancelar unas fiestas que seguramente muchos no desean porque tienen familiares que han sido afectados por el sismo, qué horror”. Otro usuario escribió: “Increíble, aplazarlas era necesario, las familias sufren y entierran sus muertos”. También hubo críticas más contundentes contra la administración: “Qué vergüenza, qué indolencia la de los políticos”. Para saber más: ¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

Itagüí convirtió las fiestas en un escenario de solidaridad

Aunque la programación no fue suspendida, la Alcaldía y varias organizaciones que participan en las fiestas activaron una estrategia para recoger ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto. La campaña, denominada “Itagüí se une por Colombia”, hace parte de la iniciativa #ColombiaSeLevanta y busca aprovechar la asistencia a los eventos para promover donaciones. Entérese: Jericó suspende su tradicional Festival de la Cometa: revisan gravedad de estructuras averiadas por el terremoto Los ciudadanos pueden entregar ayudas en diferentes puntos habilitados en el municipio, entre ellos el Parque Principal de Itagüí, el Auditorio Diego Echavarría Misas, el Teatro del Norte, el Teatro Caribe y los parques de los barrios San Pío X y Simón Bolívar. Durante las jornadas de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura también se reciben donaciones en especie. Entre los elementos solicitados están agua, alimentos enlatados, leche en polvo, jabón, champú, cepillos de dientes, crema dental, papel higiénico, toallas higiénicas y pañales para bebés y adultos. A su vez, la campaña contempla la posibilidad de realizar aportes económicos a través de la cuenta corriente de Bancolombia 00366666661, a nombre de la Corporación Antioquia Presente. Los puntos de recepción de donaciones estarán habilitados entre el 12 y el 16 de agosto, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, mientras que el Estadio Ditaires tendrá actividades de recolección entre el 14 y el 17 de agosto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Entre albergues y carpas en las calles: así se refugian en Pereira los que perdieron sus casas

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