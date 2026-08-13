Polémica en Itagüí: Alcaldía mantiene las fiestas pese al terremoto y explica por qué no las canceló

Las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura de Itagüí continúan pese a lo que generó el terremoto registrado el pasado lunes en Colombia y que dejó afectaciones en diferentes departamentos del país.
Si bien muchos ciudadanos cuestionan que el municipio mantenga la programación festiva en un momento marcado por la emergencia, la Alcaldía de Itagüí sostiene que no tiene, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de cancelar o aplazar unilateralmente las actividades que fueron contratadas con anterioridad.
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La explicación fue entregada por el alcalde de Itagüí, Diego Torres, y el secretario jurídico de la administración municipal, Óscar Muñoz, quienes señalaron que la realización de las fiestas fue objeto de una planeación y de una contratación previa, por lo que cualquier modificación debe ajustarse a las normas que regulan la contratación pública.