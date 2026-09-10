Incendio forestal en La Estrella no da tregua: cuatro municipios y apoyo aéreo combaten las llamas

El incendio forestal que se inició el miércoles 9 de septiembre en La Estrella continúa siendo atendido este jueves, en el segundo día de labores para controlar una conflagración que se ha complicado por los fuertes vientos, las altas temperaturas y las condiciones del terreno. La emergencia se concentra en la parte alta de la vereda La Esperanza, en inmediaciones de Tablaza y en límites con el municipio de Caldas. Lea más: Más de 15.000 animales muertos y pérdidas por $75.000 millones: alarma en el campo por incendios y El Niño El capitán Fernando Martínez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, informó que para esta jornada se mantienen activadas las unidades de La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Caldas, con cerca de 30 integrantes en el ataque terrestre. Los equipos también realizan monitoreo junto con el Siata para evaluar el comportamiento del incendio y definir las acciones necesarias para intentar liquidarlo durante este jueves.

Apoyo aéreo para combatir las llamas

La magnitud de la emergencia llevó además a activar el respaldo del Dagran, que apoya las labores con un helicóptero para reforzar desde el aire el trabajo que adelantan los organismos en tierra. Este recurso fue activado ante la dificultad para acceder hasta algunos puntos de la zona afectada.

La topografía es precisamente uno de los principales obstáculos para los bomberos. Hay sectores a los que resulta difícil llegar y, además, las condiciones meteorológicas están favoreciendo el avance del fuego. “Aspiramos a que el día de hoy, con la valoración que se realice y el ataque en tierra con 30 unidades, podamos controlar este incendio forestal”, manifestó Martínez. Uno de los factores que ha complicado la atención es que las llamas alcanzaron una plantación de pinos, material que los bomberos consideran altamente combustible y que puede hacer que el fuego se propague con rapidez. Durante la primera jornada, las llamas llegaron a superar los 7 y 8 metros de altura, de acuerdo con el reporte entregado por los organismos de emergencia. A esto se suman las ráfagas de viento y las temperaturas elevadas, que pueden hacer que el comportamiento del incendio cambie y dificulten las labores de control.

Bomberos piden que la comunidad no ingrese

Mientras continúa el despliegue de los equipos especializados, Bomberos de La Estrella reiteró a la comunidad que no se acerque ni ingrese al área del incendio. Entérese: Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal La petición busca evitar que civiles queden expuestos a las llamas o interfieran con el desplazamiento de los vehículos y las brigadas forestales que trabajan en la zona. “Muchas gracias, pero, por favor, dejen trabajar a los profesionales que son los cuerpos de bomberos”, pidió el capitán Martínez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: