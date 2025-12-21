x

El fuego no dio tregua: dos empresas lo perdieron todo este fin de semana en Antioquia

Pese a los daños materiales, ambas emergencias no dejaron por fortuna personas heridas o muertas.

    A la izquierda, aspecto de la fábrica destruida en La Estrella; a la izquierda, emergencia en Llanogrande. FOTOS: Cortesía Alcaldía de La Estrella y Denuncias Antioquia
El Colombiano
21 de diciembre de 2025
bookmark

Dos incendios de grandes proporciones redujeron a cenizas dos establecimientos comerciales en el Valle de Aburrá y en el Oriente antioqueño.

La primera emergencia ocurrió durante la noche del viernes 19 de diciembre en La Estrella, cuando un establecimiento industrial ubicado sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98, se incendió.

Las llamas se extendieron rápidamente, dado que en el lugar almacenaban productos químicos.

Los organismos de socorro incluso señalaron que seis viviendas aledañas al sitio también sufrieron daños.

Pese a que por fortuna no hubo víctimas mortales, un bombero terminó con una quemadura en las piernas por culpa de una ráfaga de vapor.

Para controlar las llamas, los organismos de socorro de ese municipio solicitaron ayuda a los cuerpos de bomberos de Itagüí, Bello, Caldas y Medellín, el cual llegó con tres máquinas contraincendios.

Al lugar del incidente también acudieron la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía.

Posteriormente trascendió que la empresa siniestrada fue la tienda de pinturas Supratech, que sufrió una pérdida total de su fábrica.

“Durante más de 30 años, Supratech ha sido un proyecto familiar construido con esfuerzo, trabajo honesto y compromiso, generando empleo y sustento para múltiples hogares. Hoy enfrentamos uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, expresó la empresa.

Supratech agregó que en el transcurso de este fin de semana viene evaluando los daños y acompañando a las familias y empresas vecinas perjudicadas.

“Las autoridades competentes se encuentran evaluando los daños e investigando las causas de este lamentable suceso. Agradecemos profundamente cada mensaje de solidaridad, apoyo y acompañamiento recibido”, agregaron.

El segundo incidente ocurrió en el municipio de Rionegro, en el sector de Llanogrande.

Allí la conflagración afectó al reconocido restaurante Brasas Steak House.

El Cuerpo de Bomberos de Rionegro agregó que la situación tuvo que ser atendida por al menos 16 socorristas, dotados de tres máquinas contra incendios.

A raíz de su magnitud, las llamas tardaron varias horas en ser controladas.

El establecimiento también emitió un comunicado, informando haber sufrido “grandes daños materiales”, pero ninguna pérdida humana.

“Ver nuestras instalaciones reducidas a escombros nos duele, pero también nos recuerda la fortaleza de la comunidad que hemos construido a lo largo del tiempo”, manifestó la empresa, indicando estar también a la espera de las pesquisas de las autoridades para determinar las causas de la conflagración.

