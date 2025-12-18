Renacer del fuego: la historia de Félix Barrientos y el estudio de tatuaje que se incendió

Dos días antes del incendio, el local de Sailors n’ Mermaids sirvió de locación para una producción de la marca Son of Son. Como todo giraba alrededor del fuego, había velas y velones por todo el local, alrededor de una estatua de Buda. Hicieron fotos, videos, de todo. Felix Barrientos –tatudador y fundador de Sailors– fue de los primeros en irse recuerda que al salir le dijo a los encargados de la producción: muchachos, apaguen las velas del Buda porque se nos incendia la casa.
El sábado en la noche, dos días después, un incendio devoró el local. No fue por las velas, sino por una fuga de gas en el horno de la pizzería del lado, que también es de su propiedad. No hubo muertos, ni heridos, no había nadie en ese momento, pero no se salvó casi nada.
Félix, que vive a la vuelta, llegó casi de inmediato y lo vio arder todo. En menos de 30 minutos, las llamas hicieron desaparecer más de 20 años de trabajo. La tristeza era absoluta, el estado de shock, paralizante.
A las 7:00 de la mañana del domingo, Félix estaba otra vez en el local moviendo escombros, organizando, limpiando, sin saber bien qué hacer. Mientras tanto la noticia se regó por las redes y la solidaridad de la gente –amigos, conocidos, colegas, clientes y demás– fue casi tan abrumadora como el fuego.
–Ha llegado una cantidad de gente que nunca esperé ver y eso ha sido hermoso. La reacción de la gente es lo más lindo que me ha pasado. Del sábado a hoy mi vida cambió, pero cambió en el corazón. Nada se perdió –dice Félix.