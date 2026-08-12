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Incendios forestales ponen en alerta a Antioquia: hay cuatro focos activos y dos en Medellín

El Dagran coordina la atención de incendios en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí, mientras en Medellín los bomberos trabajan en dos emergencias, una de ellas en el Alto de Boquerón, en San Cristóbal.

  • El balance general entregado por el Dagran registra 306 emergencias reportadas durante 2026, entre ellas 61 incendios forestales y 46 vendavales. FOTO Cortesía.
    El balance general entregado por el Dagran registra 306 emergencias reportadas durante 2026, entre ellas 61 incendios forestales y 46 vendavales. FOTO Cortesía.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 6 horas
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Antioquia enfrenta una nueva jornada de atención a incendios forestales, pues el último reporte de la Gobernación señala que cuatro focos permanecen activos en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí. Los organismos de socorro coordinan labores terrestres y, en algunos casos, apoyo aéreo para evitar que las llamas continúen avanzando.

La situación ocurre en medio de unas condiciones climáticas que, de acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), favorecen la aparición y propagación de incendios y aumentan también la posibilidad de vendavales en algunas regiones del departamento.

En Santa Fe de Antioquia, las autoridades reportan que el incendio está controlado en un 90%. Sin embargo, todavía quedan algunos puntos activos que requieren intervención.

Lea más: Susto en La Estrella: bomberos apagaron carro que se incendió en la madrugada

Para completar las labores de control se cuenta con el apoyo de los cuerpos de bomberos de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, además de apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que durante la jornada anterior se realizaron gestiones con la Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para conseguir apoyo adicional y avanzar en la extinción del incendio.

Otro de los incendios que requiere atención se encuentra en Abejorral, donde trabajan organismos de socorro de El Carmen de Viboral y La Ceja.

En este caso, las condiciones del terreno han complicado el ingreso de los equipos hasta el punto donde se concentra la mayor actividad del incendio. La zona presenta unidades rocosas que dificultan las labores por tierra.

Por esta razón, se coordina el desplazamiento de personal adicional del Ejército Nacional, la Defensa Civil y la Fuerza Aérea para reforzar la respuesta.

En el cerro Quitasol, en Bello, los bomberos han logrado contener cerca del 75 % del incendio, mientras continúan las labores para controlar completamente el fuego.

Por su parte, en Abriaquí fueron activados cuerpos de bomberos de Remedios, Segovia, El Bagre y Caucasia para apoyar las operaciones.

Dos incendios forestales también están activos en Medellín

Según el reporte del Dagrd, Medellín tiene dos incendios forestales activos. Uno se encuentra en la parte alta de la comuna 8, Villa Hermosa, y el otro está localizado en el Alto de Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal.

Los bomberos permanecen en el lugar desde las primeras horas de la mañana para controlar las llamas. Además, las autoridades gestionan apoyo mediante helicóptero para intervenir la emergencia en Boquerón.

Por ahora, el reporte indica que no hay viviendas cercanas a ninguno de los dos puntos de incendio.

Antioquia enciende las alarmas por temporada seca

Las autoridades explican que la combinación de altas temperaturas, menor humedad en la vegetación y las condiciones propias de la temporada de menos lluvias, junto con la influencia del Fenómeno de El Niño, genera un escenario propicio para que los incendios aparezcan y se propaguen con mayor facilidad.

El comportamiento reciente también genera preocupación. Durante julio y lo corrido de agosto se han registrado 42 incendios forestales, principalmente en las subregiones de Oriente, Suroeste y Occidente.

En ese mismo periodo fueron reportados cuatro vendavales en Ituango, Valdivia, Carepa y Anorí.

El balance general entregado por el Dagran registra 306 emergencias reportadas durante 2026, entre ellas 61 incendios forestales y 46 vendavales, según la información suministrada por los consejos municipales de gestión del riesgo.

Entérese: Video | Occidente en llamas: Grave incendio en Santa Fe de Antioquia sigue activo y reportan otro en San Cristóbal

Aunque la mayoría de municipios ha podido atender estos eventos con sus propias capacidades, el Dagran mantiene el acompañamiento a través de los organismos operativos del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y, cuando es necesario, mediante la entrega de kits de materiales para las familias afectadas.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Ante el aumento de los incendios, el Dagran pidió a la ciudadanía evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillo ni objetos que puedan iniciar fuego y reportar rápidamente cualquier conato a las autoridades.

También recomendó proteger las zonas boscosas y permanecer atentos a los canales oficiales para conocer las alertas y recomendaciones.

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Frente a los vendavales, el llamado es a asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos, además de realizar mantenimiento preventivo de los árboles ubicados cerca de viviendas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos incendios forestales están activos actualmente en Antioquia?
El último balance del Dagran señala que hay cuatro incendios forestales activos en los municipios de Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí.
¿En qué estado se encuentra el incendio de Santa Fe de Antioquia?
El incendio está controlado en aproximadamente un 90 %, aunque todavía permanecen algunos puntos que requieren atención.
¿Por qué es difícil controlar el incendio forestal de Abejorral?
Una de las principales dificultades está relacionada con el terreno. El foco más activo se encuentra en una zona con formaciones rocosas que dificultan el acceso de los organismos de socorro por tierra.
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