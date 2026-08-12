Incendios forestales ponen en alerta a Antioquia: hay cuatro focos activos y dos en Medellín

Antioquia enfrenta una nueva jornada de atención a incendios forestales, pues el último reporte de la Gobernación señala que cuatro focos permanecen activos en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí. Los organismos de socorro coordinan labores terrestres y, en algunos casos, apoyo aéreo para evitar que las llamas continúen avanzando.

La situación ocurre en medio de unas condiciones climáticas que, de acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), favorecen la aparición y propagación de incendios y aumentan también la posibilidad de vendavales en algunas regiones del departamento.

En Santa Fe de Antioquia, las autoridades reportan que el incendio está controlado en un 90%. Sin embargo, todavía quedan algunos puntos activos que requieren intervención.

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Para completar las labores de control se cuenta con el apoyo de los cuerpos de bomberos de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, además de apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que durante la jornada anterior se realizaron gestiones con la Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para conseguir apoyo adicional y avanzar en la extinción del incendio.

Otro de los incendios que requiere atención se encuentra en Abejorral, donde trabajan organismos de socorro de El Carmen de Viboral y La Ceja.

En este caso, las condiciones del terreno han complicado el ingreso de los equipos hasta el punto donde se concentra la mayor actividad del incendio. La zona presenta unidades rocosas que dificultan las labores por tierra.

Por esta razón, se coordina el desplazamiento de personal adicional del Ejército Nacional, la Defensa Civil y la Fuerza Aérea para reforzar la respuesta.

En el cerro Quitasol, en Bello, los bomberos han logrado contener cerca del 75 % del incendio, mientras continúan las labores para controlar completamente el fuego.

Por su parte, en Abriaquí fueron activados cuerpos de bomberos de Remedios, Segovia, El Bagre y Caucasia para apoyar las operaciones.