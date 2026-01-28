x

Terminó espera de 9 años en Altos del Lago: comenzaron a indemnizar a 116 familias damnificadas

Personería de Rionegro informó que la Defensoría inició el trámite desde noviembre y que ya están llamando a los afectados para darles su plata.

  • El edificio fue construido con fallas protuberantes que amenazaban su solidez, por eso fue demolido mediante implosión. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    El edificio fue construido con fallas protuberantes que amenazaban su solidez, por eso fue demolido mediante implosión. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
  • En octubre pasado las familias afectadas se plantaron frente a la Defensoría del Pueblo exigiendo soluciones. FOTO: CORTESÍA PERSONERÍA DE RIONEGRO
    En octubre pasado las familias afectadas se plantaron frente a la Defensoría del Pueblo exigiendo soluciones. FOTO: CORTESÍA PERSONERÍA DE RIONEGRO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Las 116 familias afectadas por la demolición del edificio Altos del Lago, en Rionegro, por fin comenzaron a recibir la indemnización por el perjuicio que sufrieron y luego de casi nueve años de espera.

Le recomendamos leer: ¿Dónde está la plata? Víctimas de edificio demolido en Rionegro exigen a la Defensoría el pago de millonaria indemnización

Esta edificación fue deshabitada en febrero de 2017 tras evidenciar las protuberantes fallas que se cometieron en su construcción y lo hicieron colapsar mediante una implosión en mayo de 2019, quedando reducidos a escombros sus 116 apartamentos.

Pero en medio de todo el proceso hubo toda suerte de procesos legales contra la constructora que lo hizo y contra la administración municipal.

Un estudio en el que participaron la Alcaldía de Rionegro y las universidades Nacional y Eafit concluyó que la estructura tenía “fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.

Igualmente, halló que más de la mitad del edificio estaba inclinado, que algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas para el paso de cables eléctricos. “Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó en su momento Josef Farbiarz, entonces director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Unal.

Lo más aberrante es que solo contaba con 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostenerse y no tenía requisitos de sismorresistencia.

Además, le sugerimos ver: Actualizaron la lista de edificios en riesgo en Medellín; cinco todavía están habitados

En octubre pasado las familias afectadas se plantaron frente a la Defensoría del Pueblo exigiendo soluciones. FOTO: CORTESÍA PERSONERÍA DE RIONEGRO
En octubre pasado las familias afectadas se plantaron frente a la Defensoría del Pueblo exigiendo soluciones. FOTO: CORTESÍA PERSONERÍA DE RIONEGRO

La Alcaldía terminó siendo la “paganini” porque la justicia determinó que en su momento ni siquiera ordenó una medida preventiva o una inspección; de hecho la Fiscalía General de la Nación tiene procesos penales abiertos en contra de funcionarios y personas de la firma que causaron este desastre.

Un fallo de primera instancia del Juzgado 30 Administrativo de Medellín, en noviembre de 2023, y ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por el Consejo de Estado en mayo de 2024 condenó a la constructora Sincc y a la Alcaldía de Rionegro a reparar a las familias damnificadas por una suma cercana a los $30.000 millones (25% la primera y 75% la segunda), solo que la empresa quebró y no respondió, por lo cual el total de la cifra salió del erario de los rionegreros.

Y aunque la cifra fue depositada en un fondo de la Defensoría del Pueblo, no se había empezado a desembolsar, de manera que fue necesario que la Personería de Rionegro entutelara a esa entidad.

“Ellos (la Defensoría) habían expresado el inicio de gestiones de pago para noviembre; la comunidad me ha informado que a finales de noviembre empezaron a dar respuesta de trámites y, para este mes de enero se iniciaron los pagos a algunos afectados que ya nos han reportado; los demás también están en trámite”, expresó el personero Jorge Restrepo.

También le puede interesar: Alcaldía anuncia proyecto para dejar de cobrar el predial de Space

El funcionario manifestó que el caso pone de presente que se requiere que el Estado tenga una política pública rigurosa sobre “infraestructuras huérfanas”.

Utilidad para la vida