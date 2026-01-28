Terminó espera de 9 años en Altos del Lago: comenzaron a indemnizar a 116 familias damnificadas

Las 116 familias afectadas por la demolición del edificio Altos del Lago, en Rionegro, por fin comenzaron a recibir la indemnización por el perjuicio que sufrieron y luego de casi nueve años de espera.

Esta edificación fue deshabitada en febrero de 2017 tras evidenciar las protuberantes fallas que se cometieron en su construcción y lo hicieron colapsar mediante una implosión en mayo de 2019, quedando reducidos a escombros sus 116 apartamentos.

Pero en medio de todo el proceso hubo toda suerte de procesos legales contra la constructora que lo hizo y contra la administración municipal.

Un estudio en el que participaron la Alcaldía de Rionegro y las universidades Nacional y Eafit concluyó que la estructura tenía “fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.

Igualmente, halló que más de la mitad del edificio estaba inclinado, que algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas para el paso de cables eléctricos. “Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó en su momento Josef Farbiarz, entonces director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Unal.

Lo más aberrante es que solo contaba con 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostenerse y no tenía requisitos de sismorresistencia.

