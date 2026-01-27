¡Ya no hay bolsillo que aguante! Ir a ver fútbol en Colombia se encareció un 46 % en cuatro años

Como de costumbre, cuando el calendario de la Liga colombiana se pone en marcha, los clubes entran en la recta final de venta de abonos (una membresía que adquieren los hinchas para asistir a los partidos de local) para garantizar tener colmados los estadios en sus encuentros. Un aspecto que llama bastante la atención es cómo se comportan los precios, puesto que es evidente que ir al estadio es cada vez más caro. Basta con dar un repaso a la evolución de los abonos entre 2022-I y 2026-I en cinco de los equipos más representativos del país —Atlético Nacional, Millonarios, Junior, América y DIM—, lo cual muestra un fenómeno bastante disiente por sí solo, pues en promedio, el costo de abonarse subió 46,1 % en cuatro años, muy por encima de la percepción histórica del aficionado y en algunos casos con incrementos que rozan o superan el 80 %. Cabe señalar que estos aumentos, se ven reflejados también, entre otras cosas, por indicadores como el ajuste al salario mínimo en Colombia, que en dichos años ha tenido generosos aumentos, pasando de $1.000.000 en 2022 a $1.750.905 en 2026. Le puede interesar: DIM ha vendido el 43 % del Atanasio en abonos para el 2025, ¿aún se pueden comprar?

Abonos más caros en Colombia

El caso más notorio es el de Millonarios, que encabeza el ranking de aumentos. De acuerdo con los datos consolidados por tribuna, el valor promedio de sus abonos pasó de $479.694 en 2022-I a $883.480 en 2026-I, lo que representa un incremento total del 84,1 %. El alza se siente con especial fuerza en las tribunas populares y oriental, donde los precios prácticamente se duplicaron en el periodo analizado. El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que el club cerró 2025 sin títulos y con eliminaciones tempranas en torneos internacionales, pero aun así lidera en fidelidad: para el inicio del 2026-I ya suma 25.650 abonados, con la expectativa de llegar a los 28.000 en las próximas semanas, aunque ya es sabido que este impulso se dio gracias al esfuerzo de los directivos de repatriar al futbolista Radamel Falcao, leyenda del balompié local, que tendrá su segundo ciclo en el cuadro embajador.

Muy cerca aparece Junior de Barranquilla, con un aumento acumulado del 83,7% entre 2022 y 2026. En el conjunto rojiblanco, el salto más fuerte se da en las tribunas oriental y occidental, que en cuatro años pasaron de promedios de $400.000 y $800.000 a $750.000 y $1,4 millones, respectivamente. El contraste es fuerte con la respuesta del público: pese a haber ganado la estrella once en diciembre del 2025 ante Deportes Tolima y a reforzarse con nombres de peso para afrontar la Copa Libertadores, el club apenas supera los 2.000 abonados, uno de los registros más bajos de su historia reciente.

América de Cali ocupa el tercer lugar en el ranking de aumentos, con una subida total del 71,8% en el valor promedio. El comportamiento del club escarlata ha sido irregular: tras una política de precios agresiva en 2023, con abonos sensiblemente más baratos, los valores volvieron a subir de forma sostenida hasta 2026-I. Hoy en día, un abono promedio en el Pascual Guerrero cuesta cerca de $593.000, cuando en 2022 rondaba los $345.000. Sin embargo, el ajuste no se ha traducido en respaldo masivo: América apenas alcanza 900 abonados, una cifra directamente ligada a la protesta activa de su hinchada contra la actual dirigencia, un factor que ya había impactado la asistencia en 2025. Atlético Nacional, por su parte, muestra un comportamiento distinto. Aunque en 2025-I registró el semestre más caro de su historia (jugaba la Copa Libertadores) —con promedios superiores a $1,6 millones en occidental—, para 2026-I los precios muestran a niveles muy similares a los de 2022 (solo juega un partido de Sudamericana). En términos acumulados, el incremento total es de apenas 5,3% en cuatro años, lo que lo convierte en el club más estable entre los grandes. En estos momentos, el valor promedio de un abono en el Atanasio Girardot está en $736.000. El equipo verde, además, mantiene una hinchada fiel, por lo general supera los 18.000 abonados y sigue siendo el único club cafetero que ha logrado romper la barrera de 30.000 abonados en un semestre durante los últimos cuatro años. "Los abonos representan un porcentaje muy relevante de nuestros ingresos y nuestra expectativa siempre es estar por encima de los 20.000 registros", señaló a La República, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional.

Abonos del DIM, más baratos

Esta política de precios, sin embargo, no se traduce automáticamente en masividad, pues su hinchada está agobiada por los constantes fracasos del club en su pasado reciente, como haber perdido una final de Copa Colombia, ante Nacional, su rival de patio.