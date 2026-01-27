¡Ya no hay bolsillo que aguante! Ir a ver fútbol en Colombia se encareció un 46 % en cuatro años

Como de costumbre, cuando el calendario de la Liga colombiana se pone en marcha, los clubes entran en la recta final de venta de abonos (una membresía que adquieren los hinchas para asistir a los partidos de local) para garantizar tener colmados los estadios en sus encuentros. Un aspecto que llama bastante la atención es cómo se comportan los precios, puesto que es evidente que ir al estadio es cada vez más caro.
Basta con dar un repaso a la evolución de los abonos entre 2022-I y 2026-I en cinco de los equipos más representativos del país —Atlético Nacional, Millonarios, Junior, América y DIM—, lo cual muestra un fenómeno bastante disiente por sí solo, pues en promedio, el costo de abonarse subió 46,1 % en cuatro años, muy por encima de la percepción histórica del aficionado y en algunos casos con incrementos que rozan o superan el 80 %.
Cabe señalar que estos aumentos, se ven reflejados también, entre otras cosas, por indicadores como el ajuste al salario mínimo en Colombia, que en dichos años ha tenido generosos aumentos, pasando de $1.000.000 en 2022 a $1.750.905 en 2026.
