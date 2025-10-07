¿Dónde está la plata? Víctimas de edificio demolido en Rionegro exigen a la Defensoría el pago de millonaria indemnización

Ocho años de espera no han sido suplicio suficiente para las familias víctimas del edificio Altos del Lago, el vergonzoso monumento a la corrupción y al desprecio por la vida en el municipio de Rionegro, que fue demolido en 2019. A pesar de que se agotaron a su favor todas las instancias legales y fueron favorecidas para recibir la indemnización por los daños materiales que han padecido durante todos estos años, la plata sigue sin aparecer.
A mediados de 2024, el Consejo de Estado ratificó la decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia de condenar a la constructora Sincc y a la Alcaldía de Rionegro a reparar a las familias afectadas por la caída del edificio Altos del Lago, que tuvo que ser deshabitado en 2017 y demolido de forma controlada en 2019 porque simplemente pendía de un hilo para colapsar, cientos de personas perdieron allí el ahorro de sus vidas para tener casa propia.
La decisión del alto tribunal fue la última instancia de las apelaciones a los fallos, también favorables, emitidos en primera instancia del Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, en noviembre de 2023, y en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, en mayo de 2024.
En video: Así cayó el edificio Altos del Lago
Pero antes de hablar del desenlace jurídico es necesario hablar de los hechos para entender el por qué la Alcaldía terminó siendo gran responsable en un fallo emblemático. Altos del Lago fue deshabitado el 15 de febrero de 2017 y tras dos intentos frustrados de demolición por cuenta de fallidos procesos judiciales que terminaron a favor de la Alcaldía finalmente cayó en mayo de 2019 en una implosión de 2,8 segundos y sus 116 apartamentos quedaron reducidos a escombros.