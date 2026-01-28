En video | Hombre fue víctima de un millonario robo en la Loma del Indio, en Medellín

Los hurtos a mano armada en Medellín siguen encendiendo las alarmas de las autoridades. El último caso se reportó en la Loma del Indio, donde un hombre fue abordado a las afueras de un establecimiento comercial
El hecho quedó grabado en video, donde se ve a los ladrones llegar en una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al negocio y, en cuestión de segundos, despojó a la víctima de una cadena y un anillo de oro. Mientras tanto, su cómplice permaneció afuera para darse a la huida.
Las joyas robadas estarían avaluadas en aproximadamente $20 millones. Las autoridades informaron que el caso ya es materia de investigación y que se adelantan labores de verificación de las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar y dar con el paradero de los responsables.