Urgente: Ecuador denuncia que agente de ICE intentó ingresar a su consulado en Mineápolis

El Gobierno de Ecuador denunció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presuntamente intentó ingresar a la sede de su consulado en Mineápolis, un hecho que motivó el envío de una nota de protesta diplomática a las autoridades estadounidenses. Conozca: Un Trump contradictorio baja el tono sobre Mineápolis, pero envía a su rudo ‘zar’ de la frontera tras muerte de Alex Pretti Según informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, citado por CNN, el incidente ocurrió hacia las 11:00 a. m., hora local, de acuerdo con el reporte entregado por el cónsul en esa ciudad, donde en los últimos días se han intensificado operativos para detener a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial y activaron los protocolos de emergencia para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en el lugar. Lea también: Ni las heladas temperaturas los detienen: miles de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump La Cancillería agregó que presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para solicitar que “actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”.

CNN informó que contactó al Departamento de Estado y a ICE para solicitar comentarios oficiales sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no se había emitido una respuesta.

El episodio se produce en medio de manifestaciones de residentes y organizaciones civiles en Mineápolis contra los operativos migratorios de ICE, en los que han denunciado excesos en el uso de la fuerza y el asesinato de dos civiles. Por su parte, la agencia federal ha defendido que sus agentes actúan conforme a la ley y que intervienen cuando consideran que existe riesgo para la seguridad.

Bloque de preguntas y respuestas