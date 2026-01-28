Urgente: Ecuador denuncia que agente de ICE intentó ingresar a su consulado en Mineápolis

El Gobierno de Ecuador denunció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presuntamente intentó ingresar a la sede de su consulado en Mineápolis, un hecho que motivó el envío de una nota de protesta diplomática a las autoridades estadounidenses.
Según informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, citado por CNN, el incidente ocurrió hacia las 11:00 a. m., hora local, de acuerdo con el reporte entregado por el cónsul en esa ciudad, donde en los últimos días se han intensificado operativos para detener a inmigrantes indocumentados.