¿Qué es la “supergripa” y por qué es una infección que causa alerta en Antioquia?

En las últimas semanas, producto de las fuertes lluvias en Antioquia, se habla de un aumento en los casos de infecciones respiratorias, y si bien se aguarda por un número exacto y oficial que precise los casos en el departamento, en alerta ya hay municipios como Rionegro, donde en 2025 se registró un incremento del 23% en los contagios por enfermedades de este tipo. Una de ellas, recientemente conocida, se bautizó con el término de “supergripa”.



La inquietud ahora pasa por ese nombre, pues muchas personas creen que al denominarse de tal manera se hace alusión a que puede ser un virus mortal, o que genera graves afectaciones en el cuerpo humano. Ni lo uno ni lo otro. Con el objetivo de dar claridad al tema y explicar por qué es una infección que se propaga de forma masiva en temporada lluviosa, EL COLOMBIANO habló con Juan Camilo Marín Roldán, médico docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CES, quien advirtió de manera enfática que la supergripa no es una pandemia.

¿Qué es la supergripa?

“Es un resfriado común, es una gripe como la gente bien coloquialmente la conoce. Hay oleadas de microorganismos que causan infección, microorganismos llamados bacterias, virus, hongos, parásitos, esto en lo que se refiere a infecciones respiratorias agudas, predominantemente infección por virus. Dentro de los virus hay muchos: esta influenza, que es la de tipo A(H3N2), están los Coronavirus como la pasada pandemia del COVID-19, los virus de la parainfluenza, rinovirus, etc. Actualmente la oleada que hay a nivel mundial entendiéndose que no es una pandemia, que eso quede en mayúscula y negrilla, no es una pandemia, es la oleada por infección por la influenza en su subespecie o subtipo A H3N2. Okay. Ese virus específico se ha propagado de manera rápida en Asia, Europa y Norteamérica. Aquí en Latinoamérica, por el momento, hay unos brotes escasos, y en Colombia a finales del mes pasado se documentó el primer caso por los viajes intercontinentales. No obstante, en Antioquia hay algo de alerta porque con la temporada invernal se propaga más”.





¿Por qué se reproduce más durante temporadas de lluvias?

“No es un mito que el invierno favorece más la transmisión de las infecciones respiratorias. En primer lugar, si hay invierno, baja la humedad; entonces, cuando una persona con gripa estornuda o tose, las partículas en las que se embeben estos microorganismos permanecen durante más tiempo suspendidas en el aire, y con corrientes de viento seco se transmiten mucho más fácil al pesar menos. Una segunda razón es porque, en invierno, con el aire más frío, las mucosas nasales y orales se resecan, y el moco y la saliva, que son un mecanismo de defensa de la vía respiratoria superior, no se producen adecuadamente. Por tanto, la nariz y la boca, al estar secas, no generan la barrera local de defensa inicial.

Tercero: hay vasoconstricción por el frío, la microcirculación de la nariz de la vía respiratoria superior se constriñe, se cierra, por ende, no hay circulación adecuada y las células inmunohematológicas que nos defienden de las infecciones, no llegan adecuadamente al tracto respiratorio. Y como cuarto motivo, están las personas con desnutrición, personas en edades extremas, niños y ancianos, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades inmunocompetentes como el VIH, cáncer y otras, hacen que no tengan un sistema inmune fuerte que responda adecuadamente a la infección”.

¿De dónde viene el término de supergripa?

“No es supergripa porque esté dando más fuerte y matando más gente o generando que más personas vayan a cuidados intensivos, no es por eso que se llama así. Se le conoce de tal forma porque se está contagiando muy rápidamente, y aunque en Latinoamérica no hay un brote tan agresivo como en Norteamérica, Europa y Asia, probablemente nos vamos a ver abocados a una mayor estadística en los casos con el pasar del tiempo. Pero reitero, supergripa es por la fácil transmisibilidad, no por la gravedad”.





¿Cuáles son los síntomas de la supergripa?

Los síntomas son los tradicionales de una gripa común o resfriado: congestión nasal, tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, inapetencia. Son los mismos síntomas que duran alrededor de una semana. Ahora bien ¿a quiénes les da más grave? A mujeres en embarazo o a personas con enfermedades más delicadas, como señalé anteriormente, pues están más expuestos.

¿Alguien puede morir de supergripa?

Sí, pero no porque el virus sea tan mortal como la pasada pandemia, sino por la inmunodeficiencia del huésped.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar contagios o, una vez ya tenga la supergripa, no transmitirla?

Si usted tiene síntomas respiratorios, use tapabocas, lávese las manos y guarde una distancia prudente con los demás. Cuídese del frío, hidrátese adecuadamente con productos como la miel, el jengibre, la vitamina C. Está comprobado científicamente que sirven”.

La enfermedad se resuelve sola, entre 7 a 10 días, el cuerpo la defiende y la elimina, pero si hay síntomas de alarma como asfixia, dolor en el pecho, tos con sangre, alteración del estado de conciencia, es decir, somnolencia, la persona debe acudir al médico inmediatamente, más que quedarse automedicándose en casa.

