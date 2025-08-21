“Es un intento para amordazar a la oposición”: Centro Democrático rechaza interceptaciones de Fiscalía al gobernador de Antioquia

El Partido Centro Democrático rechazó las interceptaciones telefónicas de las que viene siendo objeto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
A través de un comunicado, esa colectividad calificó dichas escuchas como un intento para “amordazar” a la oposición y como una persecución.
En contexto: La Fiscalía lleva al menos 71 días interceptando el celular del gobernador Andrés Julián Rendón
“El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad”, expresó ese partido, señalando que dicha medida demostraría que las instituciones estarían “siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición”.