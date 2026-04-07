¿Cuál es el prontuario del nuevo cabecilla del frente 18 de las disidencias en Antioquia?

Dubian Alirio Berrio Posso, conocido como alias Diomer, sería el nuevo cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, luego de los recientes golpes de la Fuerza Pública —que incluyen muertes en combate y capturas de sus principales jefes—. Con 29 años, también es conocido con los alias de Demier, Yomer, Limón o Dientón. Tendría nueve años en estructuras armadas ilegales y desde hace cuatro años figura como el cuarto cabecilla de este grupo armado, que opera principalmente en Ituango, Norte antioquia. En su contra pesa una orden de captura por concierto para delinquir.

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¿Quién es alias Diomer?

Se inició en 2018 como integrante de la Red de Apoyo a las Estructuras Residuales (Raer) y un año después ingresó como guerrillero raso al frente 18. En 2020 pasó a ser cabecilla de comisión del reactivado frente 5 y en 2021 ascendió a segundo cabecilla. En 2022, tras la captura de alias Mamarrón, hoy privado de la libertad, en San Andrés de Cuerquia, la estructura se desmanteló y Berrío Posso regresó al frente 18 como cuarto cabecilla. Hoy es considerado objetivo de alto valor en Ituango. Se le señala de participar en el asesinato de tres militares en zonas rurales del municipio —uno en el corregimiento La Granja y dos en el sector conocido como Puente El Beso—, así como de al menos dos homicidios durante confrontaciones con el Clan del Golfo entre 2022 y 2023.

También es investigado por la quema de vehículos vinculados a Hidroituango y por amenazas contra el alcalde de Ituango, Javier Parias, quien fue declarado objetivo militar en un panfleto en 2023. En total, se le atribuyen cerca de cinco acciones armadas. Su segundo al mando sería alias Davier, por quien la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 50 millones de pesos. “Está articulando acciones de reclutamiento y actividades delincuenciales en Briceño, Valdivia e Ituango” afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Golpes militares al frente 18 en 2026

Después de la baja de Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, en medio de un bombardeo de las fuerzas armadas el martes 10 de marzo, la estructura se reorganizó. El segundo cabecilla, Gustavo Eliécer Sepúlveda, alias Macho Viejo, se habría puesto en disposición de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla del frente 36. Siga leyendo: Bombardeo a campamento de ‘Iván Mordisco’ deja seis muertos en Vaupés

Así que Wilmar de Jesús Graciano, alias Ramón, fue designado como máximo cabecilla, pero el reinado duró poco: fue capturado el lunes 16 de marzo en una operación militar. Desde entonces, el frente 18 quedó debilitado y con presencia reducida principalmente a Ituango. Según analistas del conflicto, incluso habría limitado su accionar a este municipio, en medio de un acuerdo territorial con el frente 36 que fija como frontera el río Cauca.

Organigrama de la cúpula del Frente 18 cuando se encontraba bajo el mando de alias Calarcá. De los 5, solo queda alias Domier. Fuente: Ejército Nacional.

Ruptura entre frentes 18 y 36 en Antioquia