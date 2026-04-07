¿Cuál es el prontuario del nuevo cabecilla del frente 18 de las disidencias en Antioquia?

Dubian Alirio Berrio Posso, conocido como alias Diomer, sería el nuevo cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, luego de los recientes golpes de la Fuerza Pública —que incluyen muertes en combate y capturas de sus principales jefes—.
Con 29 años, también es conocido con los alias de Demier, Yomer, Limón o Dientón. Tendría nueve años en estructuras armadas ilegales y desde hace cuatro años figura como el cuarto cabecilla de este grupo armado, que opera principalmente en Ituango, Norte antioquia. En su contra pesa una orden de captura por concierto para delinquir.