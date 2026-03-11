Así quedó el frente 18 de las disidencias tras la muerte de alias Ramiro en Ituango, Antioquia

“A rey muerto, rey puesto”, dirían en las calles. Y a pocas horas de la muerte de alias Ramiro a manos del Ejército en el municipio de Ituango, Norte antioqueño, ya habría sucesor en el frente 18 de las disidencias de las Farc, reducto que lideraba y el cual desde el año pasado le rendía cuentas a Iván Mordisco, luego de “torcérsele” a alias Calarcá.
La muerte de Erlinson Echavarría Escobar, nombre de pila de alias Ramiro, se produjo en la mañana del pasado martes en zona rural del municipio de Ituango, en medio de bombardeos de las fuerzas armadas, que dejaron otras seis personas fallecidas y una más lesionada, la cual quedó a disposición de las autoridades.