Así quedó el frente 18 de las disidencias tras la muerte de alias Ramiro en Ituango, Antioquia

“A rey muerto, rey puesto”, dirían en las calles. Y a pocas horas de la muerte de alias Ramiro a manos del Ejército en el municipio de Ituango, Norte antioqueño, ya habría sucesor en el frente 18 de las disidencias de las Farc, reducto que lideraba y el cual desde el año pasado le rendía cuentas a Iván Mordisco, luego de “torcérsele” a alias Calarcá. La muerte de Erlinson Echavarría Escobar, nombre de pila de alias Ramiro, se produjo en la mañana del pasado martes en zona rural del municipio de Ituango, en medio de bombardeos de las fuerzas armadas, que dejaron otras seis personas fallecidas y una más lesionada, la cual quedó a disposición de las autoridades.

Luego de este hecho, desde las fuentes de inteligencia se habla de que el mando de este frente de las disidencias podía quedar en manos de Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias Román o Tres Codos, o en las de Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias Macho Viejo, quienes eran los más cercanos al abatido cabecilla, de 46 años. En contexto: Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era? Pero en los últimos días, alias Macho Viejo se habría puesto a disposición de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, en el frente 36, por lo que el comando del 18 quedaría en manos de alias Román, quien habría apoyado hasta el final a alias Ramiro. Sin embargo, fuentes de inteligencia reconocen que este golpe habría debilitado al frente 18, que actualmente estaba batallando por ingresar a Briceño, incluso con algunas confrontaciones con sus similares del 36, pero actualmente se estarían refugiando en Ituango, donde tendrían su centro de operaciones. “El frente 18 solo tiene capacidad para estar en Ituango y habían llegado a un acuerdo con el 36, después de varias diferencias, en que su límite lo definía el río Cauca. Ante esto, solo estarían enfocados en disputarse este municipio con el Clan del Golfo”, señalaron expertos en el conflicto armado en este territorio. Entérese: “Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro

Se “torció” para trabajar con Iván Mordisco

Durante mucho tiempo, los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc trabajaban de la mano en el Norte antioqueño para controlar la producción cocalera en Ituango, Briceño y Valdivia, principalmente, así como para evitar que el Clan del Golfo entraran a controlar esos territorios. Pero esa relación se empezó a quebrar el 23 de julio de 2024, cuando 13 cabecillas de las disidencias fueron capturados en el corregimiento Porce, de Santo Domingo (Nordeste), cuando se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En ese momento cayeron Calarcá y Ramiro, entre otros. En medio de esta situación se habrían presentado las primeras fracturas entre ambos y alias Ramiro habría avanzado en las negociaciones con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, las cuales había iniciado de manera tibia antes de esta situación. “Esto llevó a que se materializaran los acercamientos con Iván Mordisco y que esta estructura ya estuviera bajo su tutela, aumentando las divisiones”, señalaron fuentes de inteligencia.

Esto originó que se presentaran algunas disputas en Briceño, donde estaban ambos frentes, generando desplazamientos y la muerte de dos hombres que estaban departiendo en uno de los establecimientos comerciales de este municipio el 16 de julio del año pasado. Incluso uno de ellos habría sido rematado dentro de la ambulancia que lo estaba trasladando al hospital San Juan de Dios, de Yarumal. Le puede interesar: En Antioquia matan a cinco personas por día: disputas criminales, la principal causa “Esos muchachos estaban bebiendo ahí en el parque, tranquilos, cuando comenzó la balacera, justo al lado de la Policía, que no tuvo ninguna reacción ante el cruce de disparos con fusiles”, señalaron en ese momento testigos del ataque. Tras estas disputas, finalmente los del frente 18 se refugiaron en Ituango y se enfocaron en retirar de este municipio a los integrantes del Clan del Golfo que habían asumido el poder en uno de los municipios más estratégicos de esta subregión. Sin embargo, destacaron investigadores, que alias Ramiro no fuera precisamente un peón de Iván Mordisco, sino que se fuera aliando con los cabecillas de los territorios en los que quería ingresar, dependiendo de las circunstancias, y por ello su inicial cercanía con Calarcá y luego su separación del mismo.